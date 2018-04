Bientôt, les producteurs profiteront d’un puissant nouvel outil de protection contre le pourridié phytophthoréen et le mildiou. Corteva Agrisciencemc, la division agricole de DowDuPont, annonçait aujourd’hui que l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) du Canada a donné son approbation pour l’homologation de Lumisenamc, un traitement fongicide pour semences.

« Lumisenamc est conçu pour aider les producteurs de soya à obtenir un départ canon de leur soya, à maximiser la croissance tôt en saison et à saisir un potentiel de rendement plus élevé », précise Travis Schoonbaert, directeur de catégorie, technologie appliquée à la semence, chez Corteva Agrisciencemc. Il poursuit : « Lumisenamc aide à maximiser le potentiel de rendement dans une variété d’environnements en améliorant vigueur et levée. C’est le complément idéal à toutes variétés de soya. »

Lumisenamc fournit la meilleure protection de sa classe contre le pourridié phytophthoréen, la principale maladie du soya en Amérique du Nord. Lumisenamc se déplace dans la plante afin de la protéger contre le pourridié phytophthoréen au cours des multiples stades de son cycle de vie. La protection provient de son activité préventive, curative, de suppression et antisporulante. Lors d’essais à la ferme, sur plusieurs années, Lumisenamc a démontré une amélioration importante des peuplements de soya et de la santé des plants en présence d’une pression du pourridié phytophthoréen. Les producteurs peuvent s’attendre à ce que Lumisenamc soit offert à temps pour les semences de 2019.

Au sujet de Corteva Agrisciencemc, la division agricole de DowDuPont

Corteva Agrisciencemc, la division agricole de DowDuPont (NYSE : DWDP) deviendra une compagnie indépendante, négociée en bourse lorsque l’essaimage déjà annoncésera complété en juin 2019. La division combine les forces de DuPont Pioneer, DuPont Protection des cultures et celles de Dow AgroSciences. Corteva Agrisciencemc présente le portefeuille de produits le plus complet de l’industrie aux producteurs agricoles du monde entier. Cela inclut les marques les plus reconnues en agriculture : Pioneer®, Encirca®, les semences Brevantmc nouvellement lancées, de même que les produits de protection des cultures qui se sont mérité des prix, le tout, en continuant de mettre sur le marché de nouveaux produits grâce à un solide pipeline de matières actives et de technologies. Pour obtenir plus d’information, veuillez aller à www.corteva.com.