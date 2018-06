Monsanto et Corteva Agriscience élargissent l’entente de licence concernant la technologie Roundup Ready 2 Xtend

L’entreprise Monsanto et Corteva Agriscience, division agricole de DowDuPont (NYSE : DWDP), ont annoncé la conclusion d’un accord sur l’élargissement de l’entente de licence concernant la technologie Roundup Ready 2 Xtend dans le soya. Par le biais de cette licence non exclusive, assujettie au versement d’une redevance, Corteva Agriscience offrira aux producteurs agricoles américains et canadiens une flexibilité accrue dans la maîtrise des mauvaises herbes. L’accord comprend un accès élargi à la technologie Roundup Ready 2 Xtend pour tout son portefeuille de marques de semences en Amérique du Nord. Plus précisément, la technologie sera incorporée aux marques Mycogen et Dairyland Seed aux É.-U., de même qu’à la marque de semences Brevant au Canada.

Les soyas contenant le caractère Roundup Ready 2 Xtend sont les premiers porteurs de caractères combinés de l’industrie offrant la résistance aux herbicides dicamba et glyphosate. Ils sont basés sur la technologie Roundup Ready 2 Rendement à rendement élevé. Les autres conditions relatives à l’entente de licence n’ont pas été dévoilées.

« Cette annonce souligne notre engagement à étendre les choix des producteurs quand vient le temps de sélectionner la bonne génétique et les bonnes combinaisons de caractères pour leur entreprise » de dire Mike Dillon, responsable mondial du portefeuille des soyas chez Corteva Agriscience. Il ajoute : « Corteva Agriscience possède un des plus grands portefeuilles d’herbicides de l’industrie pour maîtriser les mauvaises herbes dans le soya. La possibilité d’ajouter la technologie Roundup Ready 2 Xtend à davantage de nos portefeuilles de marques fiables accorde aux producteurs plus de choix de préparations dicamba approuvées dans leurs programmes de gestion des mauvaises herbes. »

De son côté, Calvin Treat, responsable mondial de la technologie maïs et soya, chez Monsanto, précise que : « Monsanto s’engage sans détour envers l’octroi de permis. Cette entente ajoute aux choix des producteurs et renforce toute l’industrie. L’obtention de champs de soyas robustes et productifs repose sur plusieurs facteurs. Le succès éprouvé de la technologie Roundup Ready 2 Xtend repose sur deux éléments fondamentaux : des champs propres et de forts rendements. Au cours des deux dernières années, grâce à ces avantages, Monsanto a constaté une adoption massive de la technologie Roundup Ready 2 Xtend. Nous croyons que cette technologie franchira le cap des 40 millions d’acres en 2018. »

Pour obtenir plus d’information au sujet du système de production Roundup Ready Xtend, veuillez visiter genuitytraits.ca/fr.