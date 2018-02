La division agricole de DowDuPontmc(NYSE : DWDP) annonce le nom de la compagnie projetée une fois l’essaimage réalisé qu’on attend pour le 1er juin 2019. La compagnie agricole portera le nom de Corteva Agrisciencemc (kohr-’teh-vah). Ce nom tire son origine de la combinaison de mots signifiant « cœur » et « nature ».

« C’est le début d’un long voyage enthousiasmant » de dire James C. Collins, Jr., chef de la direction de la division agricole de DowDuPont. Il poursuit : « Corteva Agrisciencemc réunit trois sociétés profondément enracinées dans leurs liens et leur dévouement envers des générations de producteurs agricoles. Ce nouveau nom témoigne de notre histoire et incarne notre engagement d’améliorer la productivité des agriculteurs, de même que la santé et le bien-être des consommateurs qu’ils servent. Grâce au portefeuille de produits le plus équilibré de l’industrie, à près d’un siècle d’expertise agronomique, de même qu’à une capacité inégalée d’innover, Corteva Agrisciencemc deviendra une meneuse parmi les sociétés vouées à l’agriculture. Une société qui travaillera avec tous les intervenants du système alimentaire pour offrir un approvisionnement sécuritaire d’aliments sains. »

PUBLICITÉ

Corteva Agrisciencemc réunit DuPont Protection des cultures, DuPont Pioneer et Dow AgroSciences pour créer une compagnie agricole autonome qui influencera le marché grâce à des positions dominantes en technologies des semences, en protection des cultures et en agriculture numérique.

La compagnie qui verra le jour comptera sur ce qu’il y a de mieux en talent, en technologie, en innovation, ainsi qu’en capacité de recherche et développement. Autant d’éléments qui la placeront dans une position unique pour transformer notre système alimentaire en aidant les producteurs agricoles à mieux cultiver, en plus grands volumes, des cultures plus saines tout en utilisant moins de ressources naturelles.

PUBLICITÉ

« Nous continuerons d’investir dans quelques-unes des marques les plus reconnues et de premières qualités en agriculture : Pioneer®, Mycogen®, les marques de semences Brevantmc (nouvellement lancées), de même que nos produits de protection des cultures, gagnants de prix, comme le fongicide Aproach® Prima et l’herbicide Quelexmc avec la matière active Arylexmc. Nous continuerons de lancer de nouveaux produits sur le marché grâce à notre pipeline bien garni en matières actives chimiques et en technologies », de dire Collins.

PUBLICITÉ

En plus d’annoncer son nom, la compagnie agricole projetée a dévoilé aujourd’hui la marque et le logo qui identifieront Corteva Agrisciencemc (www.corteva.com). Le tout s’est déroulé à la Commodity Classic, la plus grosse convention et la plus grosse exposition dirigées par des producteurs agricoles aux États-Unis.

Le siège social de la compagnie en devenir sera situé à Wilmington au Delaware. Il comprendra les principales fonctions de soutien de la société. Les installations de Johnston en Iowa et celles d’Indianapolis en Indiana serviront de centres d’affaires mondiaux. La compagnie concentrera dans ces deux villes du Midwest les fonctions reliées à ses principaux secteurs d’activités, celles en recherche et développement, celles de sa chaîne d’approvisionnement mondiale ainsi que ses équipes de vente et de marketing.

D’ici à ce que la compagnie vole de ses propres ailes, DowDuPont soutiendra la nouvelle marque par le biais d’une série d’événements pour la faire connaître.

Au sujet de DowDuPont

DowDuPont (NYSE : DWDP) est une société de portefeuille comprenant la compagnie Dow Chemical et la compagnie DuPont. Son but est de former des compagnies autonomes, solides, cotées en bourse, actives dans les secteurs de l’agriculture, de la science des matériaux et des produits spécialisés. Ces compagnies mèneront leur industrie respective au moyen d’innovations scientifiques, productives, afin de satisfaire aux besoins des clients et d’aider à trouver des solutions aux défis mondiaux. Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter www.dow-dupont.com.