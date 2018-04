La technologie de traitement pour semences qui a amélioré la maîtrise des insectes dans le canola est maintenant offerte dans le soya.

Corteva Agrisciencemc, la division agricole de DowDuPont, annonçait aujourd’hui que l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) du Canada a donné son approbation pour l’homologation de Lumiderm®, un traitement insecticide pour semences de soya, afin de maîtriser la chrysomèle du haricot et les pucerons du soya. Lumiderm®sera offert commercialement à compter du printemps 2019.

« La chrysomèle du haricot et le puceron du soya sont deux parasites du soya possédant un impact économique négatif important. Les producteurs recherchaient de nouveaux outils pour les maîtriser » affirme Travis Schoonbaert, directeur de catégorie, technologie appliquée à la semence, chez Corteva Agrisciencemc. Il ajoute : « Lumiderm® fournit une maîtrise efficace et fiable du puceron du soya et de la chrysomèle du haricot. Globalement, Lumiderm® offre un niveau de performance qui donnera confiance aux producteurs au moment de semer et la paix d’esprit durant la première partie de la période de croissance. »

PUBLICITÉ

Le traitement de semences Lumiderm® offre aux plantules de soya une protection prolongée contre la chrysomèle du haricot et le puceron du soya. Le fait de protéger les plantules vulnérables de ces deux insectes dommageables conduit à un peuplement de plants plus uniforme et plus en santé. Cela permet à la culture d’atteindre son potentiel de rendement maximum à la récolte. Lumiderm® contient un insecticide unique du groupe 28 qui aide les producteurs à gérer la résistance. Il possède aussi un profil environnemental favorable.

Au sujet de Corteva Agrisciencemc, la division agricole de DowDuPont

Corteva Agrisciencemc, la division agricole de DowDuPont (NYSE : DWDP) deviendra une compagnie indépendante, négociée en bourse lorsque l’essaimage déjà annoncésera complété en juin 2019. La division combine les forces de DuPont Pioneer, DuPont Protection des cultures et celles de Dow AgroSciences. Corteva Agrisciencemc présente le portefeuille de produits le plus complet de l’industrie aux producteurs agricoles du monde entier. Cela inclut les marques les plus reconnues en agriculture : Pioneer®, Encirca®, les semences Brevantmc nouvellement lancées, de même que les produits de protection des cultures qui se sont mérité des prix, le tout, en continuant de mettre sur le marché de nouveaux produits grâce à un solide pipeline de matières actives et de technologies. Pour obtenir plus d’information, veuillez aller à www.corteva.com.