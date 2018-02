DowDuPont, le groupe d’agrochimie né de la fusion des entreprises américaines Dow Chemical et DuPont, a a donné des nouvelles quant au sort de sa nouvelle entité agricole. Cette dernière deviendra une société autonome à partir du 1er juin 2019 sous le nom de Corteva Agriscience. Elle regroupera DuPont Crop Protection, DuPont Pioneer et Dow Agriscience. Le siège social de la future société sera basé à Wilmington, au Delaware. Elle sera dotée en plus de deux centres d’affaires mondiaux à Johnston (Iowa) et à Indianapolis (Indiana) d’où seront dirigés les secteurs d’activité, les fonctions de soutien aux entreprises, la R&D, la chaîne d’approvisionnement mondiale, et des centres de ventes et de marketing concentrés dans les deux sites du Midwest.

Deux autres entreprises verront le jour au terme de la fusion entre Dow et DuPont. L’une d’elle regroupera la science des matériaux pour prendre le nom de Dow. L’autre fusionnera les activités de chimie de spécialité, elles vont être logées dans une société nommée DuPont, qui sera autonome au 1er juin 2019 également.

Corteva Agriscience sera la plus importantes des nouvelles entreprises au terme du regroupement des activités de Dow et DuPont.

Sources: Agence France Presse, Boursier.com