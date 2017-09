Après plus d’un an et demi de tractations, la fusion annoncée entre DuPont et Dow Chemical est terminée. Vendredi dernier, la nouvelle entité appelée DowDuPont a vu le jour sous un nouvel indice boursier et a été transigée pour la première à l’une des principales bourses de New York, le Dow Jones.

L’aventure est loin cependant d’être terminée pour DowDuPont. Les autorités européennes et chinoises ont en effet soumis des conditions au mariage des deux entreprises. DowDuPont devra se scinder en trois entreprises distinctes qui seront transigées séparément en bourse. Ces dernières seront spécialisées dans l’agriculture, les sciences de matériaux et les produits de spécialité.

PUBLICITÉ

La division agricole réunira DuPont Pioneer, DuPont protection des cultures et Dow Agrosciences. La direction indique qu’une gamme de produits plus vaste devrait être disponible sur le marché àa la suite de la réunion de ces éléments. Le siège social de la nouvelle entreprise agricole sera situé à Wilmington, au Delaware. L’entreprise aura également des centres d’affaires mondiaux à Johnston, en Iowa, et à Indianapolis, en Indiana.

La seconde entreprise axée sur les sciences des matériaux s’appellera Dow. Elle comprendra plusieurs secteurs de Dow (secteurs des plastiques, des matériaux et produits chimiques, des solutions d’infrastructure et solutions pour la clientèle), ainsi que le secteur d’exploitation actuel des matériaux de DuPont. Les marches en croissance recevront une attention particulière, don’t l’emballage et les transports, l’infrastructure et les services à la clientèle.

La troisième division réunira quant à elle les unités en matière de protection de DuPont, des solutions durables, des sciences biologiques industrielles et de nutrition et santé. Les sections électroniques des de Dow et de DuPont seront réunies.