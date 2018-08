Des nouveautés en grandes cultures à voir à Expo-Champs

Cette année, les semenciers ont mis le paquet côté parcelles de démonstrations. En plus des rutilants tracteurs et des plus récentes technologies, il sera intéressant cette année à Expo-Champs de se balader à travers les kiosques et de découvrir ce que les semenciers ont semé comme hybrides de maïs ou variétés de soya. Des centaines de parcelles de démonstrations sont à découvrir.

Parmi les grandes nouveautés, notons qu’on procédera au lancement des semences Brevant le 28 août. Une occasion intéressante donc de rencontrer la nouvelle équipe derrière ces semences. Au kiosque Brevant, quelque 14 hybrides de maïs-grain, 11 maïs-ensilage (TMF et BMR) et 7 variétés de soya seront en démonstrations. Les visiteurs ne doivent pas manquer le nouveau maïs-ensilage Unified avec la technologie SilaSoft B95N59SX, le maïs-grain B00R25PW, ainsi que la parcelle de démonstrations des nouveaux traitements de semence Lumisena et Lumiderm dans le soya. Il y aura d’ailleurs deux démonstrations par jour de la performance du traitement de semence Lumisena dans le soya. Plusieurs articles promotionnels aux couleurs Brevant seront distribués.

Chez Semences Empire, les producteurs peuvent s’attendre à découvrir une vingtaine d’hybrides de maïs-grain allant de 2200 à 3000 unités thermiques. Pensons ici à quelques hybrides vedettes, comme CF-598, CF487, CF-453, CF-186, CF-377, CF-255 et Cf-430. L’entreprise présente aussi des hybrides de maïs-ensilage, des variétés de soya de même que des variétés de plantes fourragères telles que luzerne, trèfle, fléole, fétuque des prés et élevée, dactyles, bromes et plusieurs autres. Il sera possible de voir les deux luzernes vedettes de l’entreprise, soit la nouvelle Conquest, une variété à valeur alimentaire améliorée et la Foundation. Les fans de hockey seront heureux d’apprendre que Brian Skrudland, ancien joueur des Canadiens de Montréal, sera présent au kiosque pour discuter et autographier des rondelles de hockey.

Du côté de Dekalb, les visiteurs peuvent s’attendre à plus d’une vingtaine d’hybrides de maïs, d’une section spécifique pour les hybrides ensilage et d’une quinzaine de variétés de soya. Les hybrides clés de maïs à ne pas manquer sont : DKC35-88RIB, DKC38-55RIB, DKC41-99RIB, DKC45-65RIB, DKC46-17RIB, DKC48-56RIB, DKC48-28RIB et DKC50-26RIB. Tandis que les variétés clés de soya sont DKB06-43, DKB01-11, DKB12-57 et DKB14-41. Pour la première fois cette année, les différents produits ont été positionnés en fonction de critères agronomiques précis. L’entreprise profite de l’occasion également pour lancer à grande échelle la plateforme Climate Fieldview.

Cette année, Pioneer a décidé de faire peau neuve avec un kiosque complètement différent. Une boutique sur place permettra aux gens de se procurer des produits avec le logo Pioneer. Des employés de la station de recherche de Coteau-du-Lac seront présents pour discuter avec les producteurs notamment des lignées parentales de maïs développées à la station. Une station consacrée à la plateforme d’agriculture de précision offrira de l’information sur le sujet. Sinon, côté hybrides, Pioneer aura 26 hybrides de maïs comprenant le maïs-grain et le maïs-ensilage, puis 17 variétés de soya. Un tout nouvel hybride de maïs hâtif, le P7955AM, et deux nouveaux hybrides de maïs-ensilage, le P8926AM et le P9377AMXT, seront présentés pour la première fois. Pour le soya, des nouveautés avec la technologie Roundup Ready 2 Xtend dans toutes les maturités seront montrées : P006A37X, P01A84X, P06A51X, P09A62X, P16A13X et P18A98X. Et ce, en plus de la nouvelle variété de soya Liberty Link, le P14A23L.

Une nouvelle alliance a été créée entre les semenciers Elite et Maizex, ce sera l’occasion idéale pour s’informer des changements prévus. Au kiosque, en primeur, quelque cinq nouveaux hybrides de maïs et six nouvelles variétés de soya seront à découvrir. L’équipe profite de l’événement aussi pour lancer une nouvelle gamme complète de soya IP de qualité alimentation humaine avec prime de commercialisation.

Chez Pride, on doit s’attendre à y voir 37 hybrides de maïs différents en plus de 16 cultivars de soya. Huit hybrides de maïs utilisent une génétique allemande qui leur confère une grande rusticité contre les insectes. Ces hybrides sont destinés à l’ensilage et au maïs humide. Pour le soya, on pourra trouver une nouvelle option de traitement de semences AgriShield, un système qui se modifie selon les besoins spécifiques de la ferme. Au kiosque, il y aura également une station météo opérationnelle. Les visiteurs auront l’occasion aussi de découvrir des parcelles aux kiosques de Semican, de Pickseed et de Bonduelle. À ne pas manquer.

Les conditions de croissances ont été bonnes à ce jour pour les parcelles de démonstrations à Expo-Champs. Vendredi dernier, la région avait cumulé un total de 2 415 UTM depuis les semis, soit 100 UTM de plus que la moyenne des trente dernières années. Côté précipitation, la pluie serait la bienvenue comme pour plusieurs régions de la province. Il est tombé 252.5 mm de pluie depuis le 1er mai. Soit 90 mm de moins que la moyenne.