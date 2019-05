Le projet Les Canardins, réalisé par des étudiants de l’ITA, remporte des honneurs au gala local du Défi OSEntreprendre

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est fier de souligner le prix remporté au gala local du Défi OSEntreprendre par un groupe d’étudiants du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) du campus de La Pocatière. Le projet Les Canardins a reçu des honneurs dans la catégorie « Collégial – collectif » lors de la cérémonie locale de reconnaissance qui s’est déroulée le 16 avril dernier à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Le projet a également été en nomination au gala régional qui a eu lieu le 26 avril au Cégep de Matane.

Les Canardins est une microentreprise d’élevage mise sur pied par sept étudiants au cours de leur deuxième année de formation en GTEA à l’ITA. L’équipe s’est penchée sur l’apport d’un mélange à base d’insectes dans l’alimentation des canards de Barbarie et de Pékin et son incidence sur la performance zootechnique et le rendement d’un élevage. Le groupe de jeunes entrepreneurs est composé de Roxanne Dumais, Louis Hamel, Alex Lepage, Maryline Pelletier, Louis-Philippe Pouliot, Keven Thériault et Anthony Veilleux.

Le projet a été réalisé pendant la session d’hiver 2019 dans le cadre du cours « Exercer le métier d’agriculteur ». Les étudiants devaient travailler en équipe sur un projet d’élevage et procéder à des essais comparatifs. Ainsi, ils devaient reproduire toutes les étapes de la production d’une entreprise, préparer un plan d’affaires et chercher divers partenaires et fournisseurs afin de les appuyer dans leur démarche. D’autres projets de cette nature ont également vu le jour cette année, à savoir : LapOméga, BoviSucre et Margigume.

« Le Défi OSEntreprendre fait rayonner les belles initiatives d’expérimentation entrepreneuriale. Nous sommes enchantés du succès remporté par nos étudiants cette année avec Les Canardins. Nous souhaitons le meilleur des succès à ces jeunes entrepreneurs dans leurs projets futurs », a commenté M. Sylvain Gingras, directeur du campus de La Pocatière de l’Institut.

Pour plus de détails sur Les Canardins et pour découvrir le cheminement du projet, depuis le début jusqu’à la réalisation complète, visitez la page Facebook suivante : https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Les-Canardins-174631836803979/.

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il offre des programmes de formation technique touchant les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ita.qc.ca.