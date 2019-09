Lemken propose désormais des épandeurs d’engrais

Nicola Lemken et Julien Burel annoncent un partenariat commercial entre leurs entreprises juste à temps pour l’Agritechnica 2019. LEMKEN élargira son portefeuille à partir de novembre prochain et proposera les épandeurs d’engrais SULKY dans sa propre couleur bleue. La gamme comprend trois séries avec cinq modèles au total qui seront distribués par les partenaires commerciaux de LEMKEN en Allemagne, Autriche, Suisse, Irlande, Grande-Bretagne, Pologne et au Bénélux.

Les trois séries Spica, Tauri et Polaris offrent des capacités de trémie de 900 à 4000 litres ainsi qu’un grand choix d’options de pilotage – allant du simple pilotage de base jusqu’à 100% ISOBUS. Les nouveaux épandeurs d’engrais répondent aux plus hautes exigences en termes de précision de distribution et de rentabilité. Les options de configuration conviviales garantissent un épandage d’engrais précis et économique. Les épandeurs d’engrais LEMKEN sont de ce fait des produits haut de gamme qui complètent parfaitement la gamme existante d’outils de travail du sol, de semoirs et de pulvérisateurs.

LEMKEN et SULKY visent un partenariat solide avec de nombreux avantages. Ce nouveau segment du marché permettra à LEMKEN d’accroître considérablement son poids sur le marché. SULKY assure ainsi l’utilisation de ses capacités de production. Ce sont des aspects importants pour les deux entreprises afin qu’elles restent fortes et indépendantes tout en créant une valeur ajoutée pour les concessionnaires et les agriculteurs.

SULKY est tout comme LEMKEN une entreprise familiale et partage les mêmes valeurs et objectifs. Dans le cadre de leur liberté d’entreprendre, ils mettent l’accent sur le développement de matériel agricole innovant particulièrement adapté aux besoins actuels des agriculteurs. Nicola Lemken ajoute : « Nous sommes très satisfaits de cette coopération et nous sommes convaincus qu’elle nous permettra d’accompagner encore mieux nos clients. Des processus parfaitement coordonnés du déchaumage à la fertilisation offrent aux agriculteurs des avantages économiques et agronomiques. Ils peuvent compter à tout moment sur l’efficace service après-vente de LEMKEN. »