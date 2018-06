Lemken sur un nouvau site

Après huit ans de succès dans les ventes, Lemken Canada s’est transformée de simple intermédiaire entre la maison mère et les concessionnaires en une société autonome d’importation. Laurent Letzter, à la tête de Lemken Canada depuis 2010, a été nommé directeur général. Lemken Canada a profité de cette transformation pour emménager dans de nouvelles installations à Saint-Hyacinthe au Québec. Le site abrite le service administratif et l’entrepôt des pièces pour le Canada.

Depuis 2008, Lemken Canada vit une croissance importante grâce à un développement positif sur son marché. Principalement avec ses cultivateurs et ses herses à disques, la marque est représentée dans toutes les provinces où l’agriculture professionnelle est importante. Cela a fait du Canada un des cinq principaux marchés d’exportation pour le fabricant allemand d’équipements agricoles. Français d’origine, Laurent Letzter s’est installé au Canada en 2008 afin de promouvoir l’équipement agricole européen. Il sait s’adapter aux différences culturelles et se passionne pour les produits de travail du sol, ce qui fait de lui le moteur du développement positif des affaires. À titre de nouveau directeur général, Letzter a l’intention de faire de Lemken le fournisseur favori des agriculteurs et des concessionnaires d’équipements agricoles au Canada.



Le nouveau site de Saint-Hyacinthe, d’une superficie de 15?000 pieds carrés, inclut un un entrepôt de 11?200 pieds carrés ce qui permet de fournir des pièces de rechange partout au Canada. L’équipe Canadienne en pleine croissance, compte sept employés y compris un directeur des pièces et un directeur régional de service afin d’offrir une qualité de service optimale aux agriculteurs et aux concessionnaires. Des agents manufacturiers et des directeurs de ventes régionaux dans les différentes régions agricoles du Canada sont les liens entre les clients et l’entreprise.Avec plus de 1.400 employés dans le monde entier et un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros, Lemken est un des principaux spécialistes en Europe dans le secteur des machines agricoles professionnelles. Fondée en 1780, elle n’était alors qu’une forge, l’entreprise familiale produit en Allemagne sur son siège principal à Alpen et son site à Haren, ainsi qu’à Nagpur en Inde. Lemken fabrique des machines agricoles efficaces et de haute qualité pour le travail du sol, le semis et la protection des cultures. L’innovation et la satisfaction de nos clients font notre force. Pour plus d’information sur Lemken, visitez notre site www.lemken.com.