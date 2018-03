Devant l’évidente distance qui les sépare des positions du gouvernement du Québec sur la question des pesticides, les Producteurs de grains du Québec font une tentative claire et transparente pour rétablir un dialogue constructif sur la question. Voici la déclaration de M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec :

« La principale étude scientifique réalisée en sol québécois sur la question des semences traitées aux néonicotinoïdes, commandée par le ministère de l’Agriculture, a mené à la création d’un outil devant contribuer à la prise de décision des producteurs dans l’utilisation, ou non, de ces produits. Or, les producteurs de grains qui ont testé les alternatives suggérées par l’utilisation de cet outil en sont arrivés à des conclusions significativement différentes et coûteuses. C’est pour ces raisons, entre autres, que nous avons toujours affirmé que les bases scientifiques de la nouvelle réglementation sur les pesticides étaient contestables.

Cela étant dit, il a toujours été clair que, si des alternatives économiquement et écologiquement avantageuses étaient disponibles, les producteurs de grains les adopteraient, comme ils ont su le faire par le passé pour les connaissances nouvelles, lorsqu’ils sont appuyés par des activités de transfert et des services-conseils de qualité.

Aujourd’hui, nous souhaitons affirmer notre désir d’œuvrer constructivement pour le développement durable du secteur des grains en participant, conjointement avec le gouvernement du Québec, à une première étude québécoise élargie sur les semences traitées aux insecticides. L’étude envisagée serait financée conjointement, réalisée de manière indépendante et ses résultats rendus publics. C’est donc une invitation lancée au gouvernement du Québec. »

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 11 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils cultivent plus d’un million d’hectares de terre, pour un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. Les producteurs québécois produisent et commercialisent principalement des grains de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d’oléagineux (soya, canola).