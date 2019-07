Les robots augmentent l’efficacité de l’éducation et de la recherche dans l’industrie laitière

Les étudiants et le personnel de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) feront usage de la toute dernière technologie en robotique à la fois pour la recherche et pour l’éducation cet automne : le système de traite DeLaval VMS V300. Établissant du coup une nouvelle norme dans le segment de la traite robotisée, le VMS V300 est une excellente solution pour l’éducation des jeunes producteurs et productrices qui arrivent au sein de cette industrie.

“Jusqu’à présent et tout au long du processus, nous avons été impressionnés par l’engagement de DeLaval à l’égard de la prochaine génération de producteurs laitiers, ” déclare Pascal Giguère, Directeur de formation à l’ITA. “Nous avons un bon nombre d’élèves qui seront de retour à leur ferme familiale après l’obtention du diplôme, ainsi que des techniciens qui s’ajouteront au personnel de soutien. Nous sommes fiers d’offrir un environnement qui comprend des technologies qu’ils utiliseront suite à leur départ de notre campus.”

Bien que d’autres écoles à travers le Canada aient adopté des versions antérieures de la traite robotisée pour l’éducation, le campus de l’ITA de St-Hyacinthe est le premier à ajouter le VMS V300 à leur expérience d’apprentissage. Un robot entièrement fonctionnel sera ajouté à la classe chaque année, au cours des trois prochaines années, avec la première installation survenant cet automne.

“C’est vraiment important que nos écoles d’agriculture puissent être en mesure d’enseigner l’utilisation de la technologie robotique, ” déclare Philippe Bélisle, Propriétaire, Les Équipements Laitiers LCB – le concessionnaire DeLaval travaillant sur le projet. “Nous sommes honorés de travailler avec l’école et avec DeLaval pour aider à équiper notre industrie avec cette possibilité de recherche et d’apprentissage progressif.”

Avec une capacité de 10 pour cent plus élevée, un temps de pose jusqu’à 50 pour cent plus rapide, un taux de réussite à la pose jusqu’à 99,8 pour cent, un taux de réussite à la vaporisation des trayons jusqu’à 99 pour cent, une véritable traite par quartier, des coûts de fonctionnement inférieurs aux systèmes antérieurs, et un potentiel allant jusqu’à 3,500 kilogrammes de lait par jour, le V300, a établi une toute nouvelle norme de performance dans l’industrie depuis son lancement en 2018*.

Avec une réputation de qualité qui s’est renforcée au fil des ans, l’ITA est l’endroit idéal pour étudier en agriculture. Avec la plus forte concentration d’étudiants destinés à reprendre une entreprise agricole au Québec, l’ITA collabore à l’élaboration d’une succession de haute qualité grâce à l’expertise multidisciplinaire d’une grande faculté.

“La combinaison de nos programmes et notre personnel de niveau élite, à l’ajout du VMS V300, est assurée de bénéficier à l’industrie laitière du Québec dans les années à venir “, déclare Giguère.

*Données recueillies sur des fermes de test et des fermes-pilotes. Les résultats peuvent varier et ne sont pas garantis.