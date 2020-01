Le Mérite technologique agroalimentaire 2020 décerné à M. Luc Morissette, diplômé de l’ITA

Le Mérite technologique agroalimentaire 2020 a été décerné à M. Luc Morissette, diplômé en génie rural de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de Saint-Hyacinthe, de la promotion de 1977. Cet honneur lui a été accordé le 15 janvier dernier à l’occasion du 21e déjeuner-conférence de l’Association des technologues en agroalimentaire (ATA) qui se déroulait au Centre BMO en marge du Salon de l’agriculture.

Remis chaque année par l’ATA, le Mérite technologique agroalimentaire vise à rendre hommage à une ou à un technologue qui, par son travail et par ses réalisations, a contribué de manière exceptionnelle au développement du secteur agroalimentaire, à la promotion de la profession de technologue et, de façon générale, au progrès de la société québécoise.

M. Morissette doit sa brillante carrière à ses qualités de communicateur ainsi qu’à sa connaissance des producteurs et de leur réalité. Pendant 40 ans, il a multiplié les ateliers, les présentations et les essais au champ, organisé des visites d’usines et assuré la formation continue des mécaniciens et des représentants en poursuivant un seul objectif : la satisfaction du client. Entre autres fonctions, M. Morissette a été directeur du service pour l’est du Canada pour Sperry New Holland de 1978 à 1991, puis directeur des ventes pour le Québec et les Maritimes pour l’entreprise New Holland, à Sainte-Rosalie, de 1991 à 2017.

Le cours de sa carrière l’a mené à de nombreuses reprises à l’extérieur des frontières du Québec. Ainsi, il a été formateur et conseiller pour les essais de machinerie industrielle au sein des Forces armées canadiennes à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, et son intérêt pour la formation l’a mené au Maroc en 1985, puis en Suisse en 1997, pour y préparer un élève et son professeur de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe en vue des 34es Olympiades des métiers. Depuis sa retraite en 2017, M. Morissette demeure sensible aux préoccupations des agriculteurs et il se tient toujours au courant des évènements, des activités ou des décisions de nature publique associées à la vie agricole.

« L’Institut se réjouit de cette distinction qui est décernée à l’un de ses diplômés. Nous félicitons chaleureusement M. Morissette pour ses accomplissements et pour son parcours professionnel exceptionnel. Nous le remercions d’avoir contribué ainsi au développement et au rayonnement de notre établissement », a commenté Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et responsable de l’ITA.

Depuis une vingtaine d’années, l’ATA organise annuellement un déjeuner-conférence en collaboration avec l’ITA. « Cet important rendez-vous permet aux technologues diplômés d’actualiser leurs connaissances sur les grands enjeux qui touchent l’agriculture d’aujourd’hui. Il représente également un lieu de rassemblement et de rencontre pour les technologues qui sont à l’œuvre dans les différents secteurs de l’agroalimentaire », a expliqué M. Vincent Giasson, président de l’ATA.

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Depuis sa création en 1962, l’Institut a formé plus de 12 000 technologues dans les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin. Pour en savoir plus, on peut consulter le site Internet www.ita.qc.ca.

En ce qui concerne l’ATA, elle a pour mission de promouvoir les compétences et le savoir-faire des technologues professionnels de l’agroalimentaire. Elle est une organisation ressource vouée au développement des entreprises québécoises. Pour plus d’information au sujet de cette association, consultez le site Internet www.technologuesagroalimentaire.com.