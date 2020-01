L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) bonifie son offre de formation continue en proposant deux nouveaux cours sur la production maraîchère biologique. Les deux activités de perfectionnement se dérouleront au campus de Saint-Hyacinthe à la fin du mois de janvier 2020.

La formation « Mécanisation de la production en maraîchage biologique diversifié » aura lieu le mercredi 29 janvier. Elle sera consacrée aux principaux éléments de l’équipement de mécanisation dans la production maraîchère. Par la suite, les participants seront à même de choisir les options de mécanisation les plus rentables pour leur entreprise.

Pour ce qui est de la formation « Cultiver l’efficacité en production maraîchère biologique diversifiée », elle se tiendra le jeudi 30 janvier. Elle permettra aux participants d’améliorer l’efficacité de leur entreprise en ce qui a trait à la production au champ et d’utiliser une approche profitable sur le plan technique quant aux choix de gestion de culture et aux méthodes de travail en serre. Les participants apprendront à optimiser les étapes de la récolte et du traitement post-récolte et à assurer une mise en marché fructueuse des produits qu’ils vendent directement aux consommateurs. Au terme de la formation, ils seront aussi en mesure de bien accueillir et d’encadrer la main-d’œuvre, notamment par une délégation des tâches et des responsabilités qui favorise la rétention et l’engagement des employés.

Les deux formations seront données par M. François Handfield, agronome et copropriétaire de la Ferme aux petits oignons, qu’il exploite avec Mme Véronique Bouchard. Autour des produits de leur ferme maraîchère biologique, M. Handfield et Mme Bouchard ont créé le Marché fermier et bistro aux petits oignons. Depuis 2009, ils ont obtenu plusieurs distinctions, notamment le Prix de la relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en 2015, la Carotte d’or 2017 d’Équiterre et le titre de Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2017.

Les personnes qui le désirent peuvent s’inscrire ou trouver plus d’information sur cette activité dans le site Web du service de la formation continue de l’ITA, au ita.qc.ca/formationcontinue, en utilisant le chemin d’accès suivant : « Nos formations > Agricoles > Productions végétales ».

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial qui offre sept programmes de formation technique liés aux activités agricoles, horticoles, agroenvironnementales, équines et alimentaires, ainsi qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Les entreprises bioalimentaires peuvent également compter sur l’expertise d’un conseiller en formation continue de l’Institut pour évaluer les possibilités de créer une formation sur mesure adaptée à leurs besoins.