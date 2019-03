Étudier à l’ITA

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) poursuit actuellement la période d’admission pour l’automne 2019. L’ITA est le seul établissement d’enseignement collégial consacré exclusivement à l’agroalimentaire au Québec. Les personnes qui désirent étudier à l’Institut peuvent acheminer leur candidature d’ici le 1er mai au sracq.qc.ca pour les programmes du campus de La Pocatière et d’ici le 24 avril au sram.qc.ca pour ceux du campus de Saint-Hyacinthe.

Au total, six programmes techniques spécialisés sont encore accessibles au deuxième tour d’admission dans les campus de l’établissement :

PUBLICITÉ

Gestion et technologies d’entreprise agricole;

Technologie des productions animales;

Technologie du génie agromécanique;

Technologie de la production horticole et de l’environnement;

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale;

Technologie des procédés et de la qualité des aliments.

L’ITA : le choix de l’excellence!

Les étudiants admis pourront recevoir une formation de pointe, dynamique et en adéquation avec les besoins de l’industrie, profiter des plus imposantes installations pédagogiques existant en milieu scolaire au Québec et s’assurer d’un emploi stimulant à la fin de leurs études en raison d’un taux de placement exceptionnel. De plus, des programmes DEC-BAC et des passerelles avec le secteur universitaire permettent aux diplômés de l’ITA de poursuivre leurs études à l’université dans de nombreux programmes, tout en se voyant reconnaître des unités universitaires pouvant représenter jusqu’à une année d’études de premier cycle.

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Depuis sa création en 1962, l’Institut a formé plus de 12 000 technologues dans les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin. Les personnes intéressées trouveront plus de détails sur les programmes d’études, les métiers accessibles et les taux de placement, ainsi que de l’information sur la procédure d’admission et les critères d’admissibilité, dans le site Internet www.ita.qc.ca/admission.