Deux médaillés du Lieutenant-gouverneur parmi les étudiants de l’Institut de technologie agroalimentaire

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est fier de compter deux lauréats de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse parmi ses étudiants, soit Mme Cécilia Proulx et M. Benjamin Mercier. Tous deux issus du campus de La Pocatière, ils ont reçu leurs médailles au cours d’une cérémonie qui a eu lieu le 26 mai dernier à Rimouski en présence de l’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec.

Les Médailles du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse sont remises chaque année afin de souligner le parcours exceptionnel d’étudiants provenant de chacune des maisons d’enseignement du Québec. Elles ont pour objectif de reconnaître l’engagement bénévole, la détermination et le dépassement de soi de jeunes adultes qui exercent une influence positive au sein de leur communauté.

PUBLICITÉ

« L’Institut tient à féliciter chaleureusement ces deux étudiants. Par leur participation active dans leur milieu, ils poursuivent la tradition d’excellence de l’ITA. Leurs parcours respectifs mettent à l’avant-plan les valeurs prônées par notre établissement, soit l’engagement, la collaboration, l’innovation et le professionnalisme », a déclaré Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et responsable de l’ITA.

Mme Proulx, étudiante en technologie de la production horticole et de l’environnement, est présidente de l’association étudiante au campus de La Pocatière. Elle s’engage pour la reconnaissance des droits des étudiants en mettant en place des mesures adaptées aux problématiques rencontrées. De plus, elle multiplie les actions pour créer des lieux d’échanges entre les étudiants provenant des différents programmes et pour soutenir le démarrage de divers projets étudiants.

PUBLICITÉ

De son côté, M. Mercier est finissant en technologie des productions animales. Il s’implique dans plusieurs comités, entre autres au sein du comité Expo-Poc, où il assure les fonctions de directeur d’expertise. Il fait également partie de l’équipe intercollégiale de football Les Gaulois. Par son leadership et son positivisme, il contribue à l’intégration des jeunes recrues et permet à l’ensemble des membres de l’équipe de se rallier autour d’objectifs communs.

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il offre depuis 55 ans des programmes de formation technique liés aux activités agricoles, horticoles, agroenvironnementales, équines et alimentaires et il assure un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour plus d’information sur l’ITA, visitez le www.ita.qc.ca.