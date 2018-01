Motivés par le désir d’insuffler un dynamisme à leurs actions, les établissements qui forment le Quartier des études supérieures de Saint Hyacinthe n’hésitent pas à multiplier les initiatives et les collaborations pour soutenir la réussite de leurs étudiants. L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de Saint-Hyacinthe, s’est tourné vers la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et le Cégep de Saint-Hyacinthe pour enrichir ses mesures de soutien à la réussite.

Le Centre d’aide de l’ITA a comme objectif de soutenir la réussite des étudiants, notamment grâce au tutorat par les pairs. Il recrute donc les étudiants habiles et les jumelle aux étudiants plus fragiles. La formule connaît un réel succès, et fait la fierté de l’Institut, puisque 80 % des étudiants qui fréquentent le Centre d’aide ont réussi le cours sur lequel ils travaillaient.



Au cours de la session d’automne, le Centre d’aide a procédé au recrutement de tuteurs en sciences parmi les étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire. À la suite d’un appel à tous lancé par l’association étudiante de la Faculté, une demi-douzaine d’étudiants en médecine vétérinaire ont proposé leurs services à l’ITA.Par ailleurs, le Cégep de Saint-Hyacinthe a fourni gracieusement à l’ITA des fiches d’information sur les aspects touchant le métier d’étudiant : prise de notes, gestion du temps, stratégies d’étude, etc. Ce matériel sera adapté pour le mettre à la disposition des étudiants au cours de la session d’hiver prochaine.La synergie qui existe entre les établissements d’enseignement du Quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe témoigne de la grande volonté du milieu à mettre la réussite des étudiants au cœur des préoccupations. « De pouvoir lancer des ponts au-dessus des quelques mètres qui nous séparent me semble plein de bon sens », a indiqué Mme Ingrid Gagnon, coordonnatrice de l’aide à la réussite à l’ITA. « Si ça prend tout un village pour éduquer un seul enfant, on peut profiter du fait de disposer de tout un quartier pour aider nos étudiants à réussir ! »Situés dans un même périmètre urbain et offrant des services et des programmes de formation complémentaires, le Cégep de Saint-Hyacinthe, la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe forment ensemble le Quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe. Ce regroupement novateur permet notamment aux établissements d’enseignement collégial et universitaire de la région de se faire plus attractifs et plus visibles à l’échelle provinciale, notamment à l’égard des étudiants potentiels et des futurs résidents de la région. Il s’inscrit aussi dans une dynamique régionale qui met à profit des coopérations et des mises en commun d’installations et de services. Enfin, il constitue une collaboration d’influence stratégique afin de faire progresser les dossiers en matière de vie étudiante. Pour plus d’information sur les établissements qui forment le Quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, il suffit de visiter leurs sites Internet respectifs : fmv.umontreal.ca, ita.qc.ca et cegepsth.qc.ca.