Avec la plateforme numérique Dairy EnteligenMC, conçue pour utiliser toute la puissance des données et des renseignements afin d’aider les producteurs à améliorer leurs activités, Cargill transforme la façon dont ses clients gèrent leurs exploitations laitières. La plateforme Dairy EnteligenMC est maintenant offerte au Canada par

Cargill, sous la marque Purina.

« Dans l’économie agricole d’aujourd’hui, les producteurs laitiers ont besoin d’informations et de renseignements en temps réel », nous explique Ricardo Daura, directeur ruminants et porc de la division des renseignements numériques Digital Insights chez Cargill. « Nous croyons que la plateforme Dairy EnteligenMC peut aider les producteurs à prendre plus facilement de meilleures décisions afin de rendre leur exploitation plus rentable et plus efficace, et pour assurer une santé et des conditions optimales pour leurs animaux. »

D’un simple toucher sur leur tablette ou leur téléphone intelligent, les conseillers enproduction laitière peuvent aider les producteurs à suivre des renseignements clés, dont la productivité laitière, la santé et le confort des animaux, et la gestion de l’alimentation. La plateforme Dairy EnteligenMC pour la cueillette, la gestion et l’analyse de données peut regrouper les données de plusieurs logiciels agricoles en un seul système exhaustif. Cette fonction, exclusive dans l’industrie, permet aux conseillers et aux clients de Cargill de prendre des décisions précise s en fonction des paramètres sur les troupeaux, obtenus en direct de sources multiples.

« Aujourd’hui, les producteurs laitiers disposent d’une multitude de données tirées de divers programmes utilisés à la ferme. La capacité d’exploiter des données provenant de sources multiples permet à nos conseillers de collaborer avec les producteurs afin d’interpréter les données et pour repérer les tendances », explique le Dr Martin Léonard, directeur, Marketing stratégique et technologie, Ruminants, pour Cargill Nutrition Animale Canada. La plateforme Dairy EnteligenMC permet aussi aux producteurs de comparer le rendement de leur ferme avec celui de leurs homologues et d’autres exploitations laitières partout dans le monde.

« Au Canada, nos fermes laitières deviennent de plus en plus spécialisées, et nous voulons aller au-delà de ce qui se passe chez nous. La possibilité de comparer avec d’autres fermes partout dans le monde aide les producteurs à amener leur entreprise à un niveau supérieur », nous confie le Dr Léonard.

La plateforme Dairy EnteligenMC a été mise au point par la nouvelle division Renseignements numériques de Cargill, qui oeuvre dans les domaines de la numérisation et de l’analytique. Nous prévoyons que Cargill étendra la plateforme Dairy EnteligenMC au cours des prochains mois, notamment pour y intégrer des outils de reconnaissance faciale et d’imagerie. « La technologie remodèle et redéfinit les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation », explique Ricardo Daura. « La plateforme Dairy EnteligenMC n’est qu’un exemple des différentes façons dont Cargill s’intéresse à la technologie pour obtenir des renseignements qui favoriseront la croissance des entreprises de nos clients, et leur permettront de gérer de façon plus efficace et plus viable leur exploitation agricole. »