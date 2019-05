Oleris : inauguration du jardin-école créé par les finissants de l’ITA de 2019

C’est sur le thème d’une « terrasse gourmande » qu’a été inauguré le jardin Oleris le 9 mai dernier par les étudiants finissants du programme Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (PCHO) de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de Saint-Hyacinthe. L’aménagement a été réalisé devant l’entrée principale de l’Institut, qui accueille chaque année des milliers de visiteurs de partout au Québec.

Le jardin-école, unique à l’ITA, est un exercice d’intégration des connaissances et des compétences qui permet aux étudiants du programme de PCHO de consolider leurs savoirs et de mettre en pratique les techniques de travail acquises au cours de leurs trois années d’études. Le projet est conçu, planifié et réalisé par des étudiants en étroite collaboration avec des partenaires et du personnel de l’ITA. Il s’agit d’une approche pédagogique exclusive qui offre aux étudiants l’occasion de parfaire leurs compétences en vue de se distinguer au moment de leur entrée dans l’industrie horticole.

Le jardin Oleris, terme latin signifiant « herbe potagère », repose aussi sur l’approche PUUR Paysage; axée sur un aménagement durable, écologique et avant-gardiste quant à la santé et au bien-être des personnes, aux interactions sociales et à la réduction des îlots de chaleur. Ainsi, la communauté de l’ITA et les visiteurs pourront profiter d’un aménagement agréable et fonctionnel.

Le jardin Oleris se divise en quatre espaces. La « zone bistro », qui comprend du mobilier urbain original, permet aux visiteurs de socialiser sous les arbres en dégustant quelques légumes fraîchement cueillis. La « zone lunch », parfaitement adaptée pour accueillir des personnes à mobilité réduite, offre la tranquillité pour manger entre amis, tout en étant entourés de plantes comestibles à portée de la main. La zone « foodscaping » stimulera sans aucun doute les agriculteurs urbains qui souhaitent intégrer des plantes potagères dans leur aménagement paysager. Enfin, un sentier de bois qui traverse l’aménagement dans son entier mène les visiteurs au jardin nommé L’Intemporel, conçu et aménagé par les finissants de PCHO de 2017.

La réalisation de ce projet d’envergure n’aurait jamais été possible sans l’appui exceptionnel des partenaires qui, d’année en année, contribuent à la réussite de la relève horticole. L’engagement et le soutien des professeurs et des technologues de l’Institut ont aussi été très importants pour mener à bien les travaux, tout comme a grandement compté la participation active des étudiants de première et de deuxième année du programme de PCHO.

Pour plus de détails sur le jardin Oleris et pour découvrir le cheminement du projet, depuis le début jusqu’à la réalisation complète, visitez la page Facebook suivante : https://www.facebook.com/ITAjardinsPCHO/.

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il offre des programmes de formation technique touchant les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ita.qc.ca.