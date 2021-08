Planter des millions de saules, pour restaurer des sites dégradés, filtrer des eaux usées et réduire les gaz à effet de serre pour toutes les provinces canadiennes

Saint-Roch-de-l’Achigan, le 12 août 2021 - Dans le cadre de l’engagement du Canada de planter deux milliards d’arbres d’ici 2030, le gouvernement canadien et Ramo, une entreprise de Lanaudière, annoncent un investissement total de 6,8 millions de dollars afin d'agrandir la pépinière de l’entreprise et d’atteindre une capacité de production de 30 millions de boutures de saule dès 2022.



Ramo est le plus important fournisseur de boutures en Amérique du Nord et un

expert renommé à l’échelle canadienne en établissement de plantation de

saules sur des terres agricoles marginales, des sites dégradés comme les des

mines, les sablières et les sites d’enfouissement.



Des bénéfices secondaires importants

Pour Francis Allard, président de Ramo, ce sont les bénéfices multiples qui

rendent la plantation de saules pertinentes « Les saules sont extraordinaires,

car en plus de capter et séquestrer une quantité plus importante de carbone

que la majorité des arbres, ils permettent de restaurer des mines, de valoriser

des eaux usées industrielles et d’enrichir des terres agricoles pauvres en

matières organiques. La production peut aussi être valorisée en produits à

hautes valeurs ajoutées comme des murs antibruit ou des panneaux de

particules carbonégatifs.»



Trouver les lieux pour planter les 2 milliards d’arbres; le prochain

défi!

L’entreprise lanaudoise, spécialiste dans la culture des saules depuis 15 ans,

prévoit participer activement à l’atteinte de l’objectif de planter deux milliards

d’arbres au Canada d’ici 2030 et lance donc un appel aux propriétaires terriens

et gestionnaires de mines, de sablières, carrières, de sites d’enfouissement et

de terres agricoles intéressés à participer à la lutte aux changements

climatiques.



Profil de Ramo

Ramo est une entreprise spécialisée dans la culture du saule et dans le

développement de technologies environnementales végétalisées depuis 2006.

Elle est dotée d’une pépinière reconnue dans le cadre du projet de plantation

de 2 milliards d’arbres. C’est aussi un modèle d’économie circulaire autour de

cet arbre : plantation de saules sur sites dégradés, valorisation d’eaux usées,

gestion de matières résiduelles fertilisantes, fabrication de clôtures et murs

antibruit, projets de contrôle d’érosion et production de paillis BRF (bois

raméal fragmenté).



