PowerCore est une superposition robuste de trois gènes qui offre une protection contre cinq des insectes ravageurs les plus problématiques pour les parties aériennes du maïs. Doté de trois protéines Bt différentes – Cry1F, Cry1A.105 et Cry22Ab2 – il procure plusieurs modes d’action pour supprimer la pyrale du maïs, le ver gris noir, la légionnaire d’automne, le ver de l’épi du maïs et la pyrale du Sud-Ouest pendant toute la saison.

« PowerCore offre également une suppression saisonnière des principaux insectes lépidoptères qui ravagent les parties aériennes », explique Bill Webster, directeur des produits pour le maïs chez Dow Seeds Canada. « Étant doté de plusieurs modes d’action, c’est ce qu’il y a de mieux sur le marché. PowerCore sera offert dans les nouvelles lignées de génétique élite, dont la plupart incluent le nouveau trait du système de suppression des mauvaises herbes EnlistMC. Nos clients auront alors à leur disposition un nouvel outil puissant pour maximiser la production du maïs et pour lutter contre les mauvaises herbes coriaces. PowerCore s’intègre merveilleusement bien au maïs de première année pour supprimer les insectes qui ravagent les parties aériennes. »

Au sujet de Dow AgroSciences Canada

Dow AgroSciences Canada inc. donne vie à l’innovation par le biais de ses gens, de la chimie et de la biotechnologie dans les secteurs des semences, des productions végétales et de la lutte contre les ravageurs. Dow AgroSciences Canada inc., dont le siège social est situé à Calgary, Alberta, possède des installations commerciales et scientifiques à travers le Canada. Les principaux centres de recherches incluent ceux sur l’amélioration du maïs et du soya, situés à St Marys en Ontario et un centre de recherche international sur le canola, situé à Saskatoon en Saskatchewan.