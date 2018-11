Soleno, lauréat d’un prix au Gala EnviroLys!

Le 19 novembre dernier avait lieu le Gala EnviroLys de la CETEQ (Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec) qui a pour but de souligner l’expertise privée de l’économie verte, l’entrepreneuriat et l’innovation des bâtisseurs de l’industrie des services environnementaux. À cette occasion, Soleno s’est vu décerner le prix Engagement communautaire qui vise à reconnaître une entreprise en environnement ayant démontré un engagement exemplaire au service de sa communauté. Ce sont grâce à des projets tels que; notre Défi Durable – Assis et debout ainsi que pour la campagne Cultiver la santé que Soleno s’est distinguée des autres finalistes. Soleno est très fière de recevoir ce prix et félicite toute son équipe pour cette belle reconnaissance!

PUBLICITÉ

Sur la photo, de gauche à droite : L’honorable Mélanie Joly, Députée d’Ahuntsic-Cartierville, Ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Guillaume Villemure, Directeur, développement et approvisionnement chez Soleno Recyclage, MarieChantal Chassé, Députée de Châteauguay, Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Michaël Poirier, Directeur des ventes secteur résidentiel chez Soleno et Sonia Gagné, Présidente – directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

À propos du Défi Durable – Assis et debout

Ce tournoi de tennis unique en Amérique du Nord a pour objectif de promouvoir le travail des personnes ayant des limitations fonctionnelles comme des exemples de courage et de détermination, tant sur le plan personnel que professionnel et sportif. Visionnez les moments forts la première édition au lien suivant : vimeo.com/293153130

À propos de Cultiver la santé



PUBLICITÉ

En août 2018, Soleno a annoncé sa campagne de financement, Cultiver la santé, au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ). Cet engagement communautaire avait pour objectif d’amasser 45 000$ pour la Fondation durant le mois d’octobre, le mois de la sensibilisation du cancer du sein. Comment ? En fabricant et en vendant des rouleaux de drain agricole rose de 1,2 km de long, faits de matières recyclées, des produits principalement destinés au marché agricole. Ainsi, transformer un produit conventionnel, un drain agricole noir, en quelque chose d’extraordinaire afin de diriger l’attention vers un message de sensibilisation telle était l’idée derrière les drains roses.

Avec comme porte-parole Errol Duchaine, journaliste et animateur de l’émission La semaine verte à Radio-Canada de 2002 à 2013, cette campagne permet à Soleno d’être porteuse d’un message de sensibilisation, d’entraide et d’espoir pour la lutte contre le cancer. Notre objectif était de susciter l’engagement de notre clientèle en milieu rural et de nos employés, mais aussi, de créer une vague. Une vague d’implication d’entreprises et de citoyens, qui démontre que l’on peut faire les choses ensemble et différemment. Visitez la page de la campagne : cultiverlasante.ca/

PUBLICITÉ

À propos de la CETEQ

Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) est l’association patronale qui regroupe les entreprises privées des principaux secteurs de l’économie verte québécoise. Les membres du CETEQ œuvrent chaque jour, sur le terrain, à l’assainissement de l’environnement et emploient plus de 15 000 travailleurs pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 2,1 milliards de dollars. Le CETEQ a pour mission la promotion du développement durable et de l’expertise du secteur privé dans l’industrie de l’environnement. Le CETEQ encourage également des standards de performance élevés et un contexte d’affaires concurrentiel propice à l’innovation et au développement de nouvelles technologies vertes.

À propos de Soleno

Chef de file en matière de solutions pour le contrôle et la maîtrise de l’eau pluviale, Soleno — la seule entreprise entièrement québécoise dans le domaine — fabrique et distribue une vaste gamme de produits pour le captage, le transport, le traitement et le stockage de l’eau pluviale, pour les secteurs des infrastructures, du résidentiel, des ressources naturelles et de l’aménagement agricole. La majorité des produits Soleno sont faits de polyéthylène haute densité, un matériau léger et résistant dont la durée de vie peut dépasser 100 ans. Ces produits sont principalement fabriqués à l’usine de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Aujourd’hui, Soleno représente un groupement de quatre unités d’affaires, dont Soleno, Soleno Recyclage, Soleno Service et Soleno Textile, et emploie 400 travailleurs. Pour en apprendre plus sur Soleno, c’est par ici : soleno.com.