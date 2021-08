Syngenta Canada lance le traitement de semences de maïs et de soya Vayantis

Guelph, Ontario, Canada, le 3 août 2021 - La société Syngenta Canada a le plaisir d’annoncer le lancement de Vayantis®, un traitement de semences fongicide de prochaine génération qui offre une protection complète contre Pythium dans le maïs et le soya.



Vayantis contient du picarbutrazox, une nouvelle matière active appartenant à une nouvelle classe chimique et ne présentant aucune résistance croisée connue dans le soya ou le maïs. Par rapport aux molécules fongicides concurrentes utilisées pour le traitement des semences, le picarbutrazox offre une plus grande efficacité contre les pathogènes Pythium à des doses d’utilisation plus faibles.



Les essais en champ montrent que Vayantis protège le maïs et le soya contre Pythium et contribue à améliorer la levée des semis – ainsi que l’uniformité des peuplements –, même en cas de forte pression de maladies.



« Nous sommes réputés pour l’excellence de nos traitements de semences fongicides, et Vayantis représente notre solution la plus efficace contre Pythium, déclare Karen Ullman, chef des produits Seedcare chez Syngenta Canada. Vayantis aidera les producteurs à adopter des pratiques de travail réduit ou minimal du sol afin de protéger celui-ci, à atteindre une densité de peuplement visée et à éviter les réensemencements coûteux dus à une mauvaise levée. »



L’emballage jumelé de traitements des semences Vayantis IV offre également une forte protection contre Phytophthora dans le soya.



Vayantis sera proposé dans l’emballage jumelé de traitements de semences Vayantis IV. Cet emballage associe le picarbutrazox à trois autres modes d’action, offrant ainsi une protection contre Phytophthora et d’autres maladies importantes de début de saison.



« Le pourridié phytophthoréen est l’une des maladies les plus graves dans de nombreuses régions productrices de soya au Canada », déclare Ullman.



Elle ajoute que les gènes contenus dans de nombreuses variétés commerciales n’offrent pas toujours une protection suffisante contre tous les pathotypes prédominants de Phytophthora actuellement présents au Canada.



Couplé à la résistance génétique, Vayantis IV offre aux producteurs une protection plus robuste en début de saison contre tous les pathotypes connus de Phytophthora au Canada.



« Dans des conditions de forte pression de maladies, comme un temps frais et humide, les plantes traitées avec Vayantis IV lèvent plus rapidement et plus uniformément, dit Ullman. La protection complète qu’offre Vayantis IV aidera également les producteurs à protéger la viabilité à long terme de leur génétique anti?Phytophthora. »



Ullman encourage les producteurs à s’adresser à leurs fournisseurs de semences locaux pour obtenir de plus amples informations sur Vayantis et Vayantis IV, ainsi que sur la manière d’obtenir ces traitements sur leurs semences de maïs ou de soya en 2022.



À propos de Syngenta



Syngenta Crop Protection et Syngenta Seeds font partie du groupe Syngenta, l’une des principales entreprises agricoles mondiales. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité, tout en prenant soin de la planète. Nous visons à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l’agriculture grâce à une science de niveau mondial et à des solutions innovantes en matière de cultures. Nos technologies permettent à des millions d’agriculteurs du monde entier de mieux utiliser des ressources agricoles limitées.



Pour en savoir plus, visitez les sites www.syngenta.ca et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter à www.twitter.com/Syngenta et www.twitter.com/BonjourSyngenta, et sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/syngenta.