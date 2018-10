Une 14e édition au-delà des attentes des 31 participants!

Cette fin de semaine avait lieu la quatorzième édition de l’École d’élevage Holstein Québec, au cours de laquelle 31 participants âgés de 18 à 25 ans ont eu l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur les différentes notions en lien avec l’élevage.

Holstein Québec démontre son support de la relève en apprenant aux jeunes à utiliser les outils en amélioration génétique, afin qu’ils deviennent des éleveurs passionnés et impliqués et des gestionnaires d’entreprises agricoles efficaces. Peu importe le niveau de connaissance des participants au début de la fin de semaine, tous ont su bénéficier des diverses conférences et ateliers à l’horaire bien chargé. Les liens d’amitié rapidement créés par leur passion commune de l’agriculture et les discussions animées entre ceux-ci sont année après année des incontournables de l’évènement.

Les différentes formations offertes comprenaient notamment le marketing en élevage, les notions d’un transfert de ferme, l’interprétation des généalogies et des stratégies génétiques, l’analyse de la production d’un troupeau laitier, la classification et le confort des animaux. En nouveauté cette année, une conférence donnée par Alain Brassard des Producteurs Laitiers du Québec sur le modèle de la production laitière a été un moment fort de la fin de semaine pour les jeunes participants très allumés sur le futur de la production. Plusieurs conférences diverses sur la régie, les organisations gravitant autour de la jeunesse ainsi qu’un témoignage motivant d’une relève ont également bien rempli la journée du lundi durant les entrevues des équipes en alternance.

En plus d’assister aux conférences données par différents experts, les participants ont eu l’occasion de s’exercer et de voir différentes philosophies d’élevage en se rendant chez trois éleveurs de la région : Ferme Kaven Grandmont Inc (KAROLSTEIN), Ferme Antélimarck 2001 Inc (ANTELIMARCK) et Ferme Chantal (CHANTAL). Encore parmi les coups de coeur des participants, la simulation d’encan était aussi de retour au programme et les jeunes ont pu miser sur 12 lots à la Ferme Chantal.

Différentes épreuves individuelles ont eu lieu, au cours desquelles Jordan Lebel, de Rimouski, s’est classé en première position, ce qui lui a valu le grand prix, un voyage découverte en Europe. Josianne Bouchard et Alex Laliberté ont remporté les deuxième et troisième places pour les meilleurs pointages individuels.

Parmi les 10 équipes, c’est l’équipe Lait’ssentiel (Sarah Pelletier, Marguerite Hébert, Claude Ouellet et Léa Simard) qui est repartie avec les grands honneurs. L’équipe gagnante est invitée à participer au congrès Holstein Québec en février prochain.

Le succès de cet événement est rendu possible grâce à la précieuse collaboration des différents partenaires de l’industrie, notamment les commanditaires Privilège et Partenaire soit le Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ), Holstein Canada et John Deere. Mille mercis au club Holstein du Centre du Québec pour leur support et aux fermes hôtes pour avoir permis aux participants de «Vivre le concret de l’élevage» chez vous.