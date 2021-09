Une entreprise agricole montérégienne nommée finaliste pour le Prix Dave Reid 2021

Montérégie, le 8 septembre 2021 – Anciennement connu sous le nom de Prix de l'innovation des producteurs d'ALUS Canada, le Prix Dave Reid reconnaît, chaque année, l'engagement vital des producteurs agricoles envers l'agriculture durable et la protection de l’environnement à travers le Canada. Cette année, M. Olivier Martin de la Ferme Gestion Petit Manoir inc. située à Saint-Mathias-sur-Richelieu en Montérégie, s’est vu récompensé à titre de finaliste du Prix Dave Reid 2021 en recevant la bourse de 2 500 $ d’ALUS.



Fier participant au programme ALUS Montérégie, M. Martin a été reconnu pour son rôle d'ambassadeur du programme et pour ses nombreux et ambitieux projets d'écosystème. Il dédit entre autres, 4,04 ha de ses terres à l’environnement avec la mise en valeur d’un milieu humide et l’implantation d’une bande riveraine d’herbacées et d’arbustes indigènes favorisant les pollinisateurs. Il reboise également une aire en friche riveraine, en plus d’aménager une zone tampon pour les champs agricoles, qui sert aussi de corridor forestier avec les boisés existants.



« En tant qu’agriculteur, c’est important pour moi de veiller à la pérennité de la terre et de l’eau pour que mes filles puissent en profiter plus tard. C’est le programme ALUS Montérégie qui m'aide à accomplir ça! », témoigne M. Martin.

« Je me réjouis de voir des agriculteurs de la Montérégie, comme M. Martin, récompensés pour leurs efforts et leur détermination à mettre en place de nouvelles pratiques vertes au bénéfice de notre collectivité. Le programme de rétribution monétaire ALUS Montérégie a été implanté il y a maintenant 5 ans, nous sommes fiers de compter plus de 80 producteurs participants qui ont aménagé plus de 65 ha de terres agricoles en Montérégie. Félicitations à M. Martin et merci à ALUS ainsi qu’à Soleno et à l’Administration portuaire de Montréal pour votre appui! » affirme Jérémie Letellier, président de la Fédération de l’UPA Montérégie.



« Olivier Martin est un excellent ambassadeur du programme ALUS en Montérégie », affirme Bryan Gilvesy, PDG d'ALUS. « Le travail accompli sur ses terres est remarquable et c'est un plaisir de l'entendre décrire les avantages immédiats qu'il constate et parler de la façon dont cela aura un impact positif sur les générations futures. »

Le prix Dave Reid 2021, d’un montant de 10 000 $, a été remis à Duane Movald, participant d’ALUS Brazeau, Alberta. Deux autres finalistes ont également été récompensés, soit Sarah Hargreaves et Drake Larsen d’ALUS Elgin, Ontario.



À propos d’ALUS

Mené par les collectivités et livrés par les agriculteurs, ALUS (à l'origine un acronyme pour Alternative Land Use Services) est un programme innovant initié par une organisation caritative qui soutient l'agriculture et la biodiversité au profit des collectivités et des générations futures. ALUS offre un soutien financier et technique direct à un réseau de plus d'un millier d'agriculteurs et d'éleveurs qui fournissent des services écosystémiques dans plus de 30 communautés au Canada, tels que l'assainissement de l'air et de l'eau, la séquestration du carbone, le contrôle de l'érosion, l'atténuation des inondations, le soutien aux pollinisateurs et l'habitat faunique.

Pour en savoir plus, consultez le site Web ALUS.ca.



À propos d’ALUS Montérégie

ALUS Montérégie est un programme novateur, créé conjointement par la Fédération de l’UPA de la Montérégie et ALUS Canada en 2016. À ce jour, ALUS Canada a investi plus que 314 000 $ pour aider à établir le programme ALUS Montérégie et à développer les projets ALUS au Québec. ALUS Montérégie regroupe plus de 80 agriculteurs qui consacrent plus de 65 ha à des projets ALUS, fournissant des services écosystémiques qui profitent à tous. Le programme s’adresse à tous les producteurs de la Montérégie qui désirent améliorer la qualité de l’eau, restaurer des habitats naturels et protéger la diversité locale.

Pour en savoir plus, consultez le site Web upamonteregie.ca/alus-monteregie.