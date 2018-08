À quoi s’attendre pour les récoltes cette année?

Les rendements de maïs battront-ils des records? Le soya épatera-t-il par sa qualité ? C’est ce que tenteront de découvrir les échantillonneurs lors de la 5e édition de la Tournée des Grandes Cultures. Pour la première fois, les champs de maïs et de soya de la Rive-Nord (de Yamachiche à Oka) seront échantillonnés, en plus de ceux de la Montérégie et du Centre-du-Québec.

Du 4 au 6 septembre prochain aura lieu la 5e édition de la Tournée des Grandes Cultures. Encore une fois, des équipes d’échantillonneurs sillonneront les champs dans le but d’évaluer la qualité et le rendement des récoltes à venir. En utilisant la méthode développée par ProFarmer aux États-Unis, l’équipe de la Tournée avait vu juste l’an dernier quant aux rendements de maïs. « En 2017, le potentiel de rendement était excellent. On avait prédit un rendement moyen de 10,72 t/ha en Montérégie et au Centre-du-Québec. Tout dépendait de la météo et le beau temps avait été au rendez-vous. Finalement, l’Institut de la Statistique du Québec a enregistré un rendement moyen de 10,6 t/ha en Montérégie », raconte Jean-Philippe Boucher, fondateur de la Tournée des Grandes Cultures.

Prédire le rendement du soya est toutefois plus ardu. « La méthode pour le maïs est très mathématique, on calcule le nombre de rangs, le nombre d’épis et le nombre de grains, ce qui donne le plein potentiel de rendement. Pour le soya, on compte le nombre de gousses, mais on ne peut pas sortir de chiffres avec ça. Le rendement dépend du remplissage des gousses, mais on arrive tout de même à avoir un aperçu lors de la Tournée », ajoute le spécialiste des grains.

Les mêmes méthodes de calcul seront utilisées cette année. Les équipes d’échantillonneurs emprunteront les mêmes trajets en Montérégie et au Centre-du-Québec. « Parmi les nouveautés, on va couvrir la Rive-Nord pour la première fois, un territoire important en grandes cultures. Les gens nous le demandaient depuis longtemps, indique Jean-Philippe Boucher. L’échantillonnage est ouvert à tous aussi contrairement aux autres éditions. Il s’agit de s’inscrire sur le site Grainwiz.com. »

Les résultats préliminaires et observations de la Tournée seront dévoilés lors d’un 5 à 7 le 6 septembre chez Services Prés Verts M.B. de Saint-Marcel-sur-Richelieu. Au cours de cette soirée, Simon Brière de chez RJO’Brien, ira de ses propres perspectives du marché des grains. Il sera possible d’entendre également un spécialiste de la Banque Nationale parler d’économie et de dollar canadien. En téléconférence, Moe Agostino, analyste des marchés, présentera les résultats de leur tournée de grandes cultures similaire qui a lieu en Ontario.

Quelles sont les prédictions du spécialiste quant aux rendements pour la prochaine saison des récoltes? « On devrait quand même avoir un bon rendement, mais je m’attends à des résultats en dents de scie. On va sans doute observer davantage de tip back cette année à cause de la sécheresse. » À suivre…

Pour en savoir plus sur la Tournée, cliquez ici.

Si vous désirez faire partie d’une équipe d’échantillonneurs, écrivez à cette adresse : [email protected]

Pour vous inscrire au [email protected] de fin de la Tournée, cliquez ici.