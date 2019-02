Agenda agricole du 10 au 16 février

12 février

Jour de l’agriculture canadienne

Lieu : Ottawa et activités partout en province

Au menu : L’événement réunira des producteurs et des chefs de file du secteur des épiceries de détail et de l’industrie agricole pour une journée dynamique de discussions axées sur l’avenir de l’alimentation. Il comprendra des présentations données par Oleen Smethurst de Costco Wholesale Canada, Sarah Davis des Compagnies Loblaw Limitée, Sonya McCullum Roberts de Cargill Proteins et Mark Tewksbury, médaillé d’or olympique, pour ne nommer que quelques-uns des conférenciers. Il y aura aussi une réception en soirée.



PUBLICITÉ

Information : Cliquez sur ce lien pour plus d’information.

12 février

Protection de la famille

Lieu : Rivière-du-Loup

Au menu : But de la conférence préparer les bons documents pour s’assurer de la pérennité de l’entreprise lors de circonstances imprévues.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

12 et 13 février

Soirées techniporc

Lieux :

12 février : Saint-Hyacinthe

13 février : Saint-Marie de Beauce



PUBLICITÉ

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont l’efficacité en pouponnière, l’utilisation des antibiotiques, etc.Information : 1 866 889-0088

14 février

Journée INPACQ lait biologique

Lieu : Saint-Agapit

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont l’élevage des génisses, la traite incomplète, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4407

14 février

Cultivacoeur : speed-dating de la relève agricole

Lieu : Dooly’s Saint-Hyacinthe

Au menu : Pour les célibataires passionnés de l’agriculture. Occasion de rencontrer l’âme soeur.

Information : [email protected] ou inscription auprès de la Fédération de la relève agricole. du Québec au 450 679-0530.

14 février

Colloque résistance aux pesticides

Lieu : IRDA, Saint-Bruno

Au menu : On fera part aux participants des plus récentes avancées pour prévenir la résistance aux pesticides.

Information : 418 643-2380, poste 205 ou [email protected]

PUBLICITÉ

20 février

Journée INPACQ commercialisation et marketing

Lieu : Victoriaville

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont la commercialisation sur le web, la reconfiguration du commerce de détail, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4499

20 février

Conférence Imaginez, un regard sur l’avenir de l’agriculture

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : On tentera de répondre à ces questions : À quoi ressemblera l’agriculture dans 20 ans? Comment pouvons-nous ressortir le plein potentiel de nos animaux et nos terres naturellement?

Information : 450 253-0779 ou [email protected]

20 et 21 février

Colloque bio pour tous!

Lieu : Victoriaville

Au menu : Les engrais verts, les grandes cultures et l’ailliculture seront les thèmes à l’honneur de la 5e édition du Colloque Bio pour tous.

Information : Cliquez ici pour vous inscrire. https://bio.cetab.org/colloque2019/inscription

23 février et 16 mars

Formation sur les bonnes pratiques de manipulation des porcs lors du transport

Lieu : 23 février à Québec et le 16 mars à Drummondville.

Au menu : Formation menant à l’obtention de la certification Transport Quality Assurance.

Information : 418 650-2440, poste 4345

26 février

Formation sur les enclos d’hivernage

Lieu : Saint-Hyacinthe ou en vidéoconférence à partir des salles du MAPAQ (Alma, Nicolet, Rimouski, Rouyn et Victoriaville, L’Assomption)

Au menu : Apprendre à concevoir des enclos d’hivernage pour les bovins.

Information : 450 679-0540, poste 8460 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]