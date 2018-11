Agenda agricole du 11 au 17 novembre

13 et 14 novembre

Sommet sur la confiance du public

Organisateur : Centre canadien pour l’intégrité des aliments

Lieu : Gatineau

Au menu : Résultats de l’étude sur la confiance du public du Centre pour l’intégrité des aliments, panel interactif, atelier sur l’indice de transparence, etc.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici. www.foodintegrity.ca

14 novembre

Allumés! Sommet FAC de la relève agricole 2018-2019



Lieu : LévisAu menu : Conférences de plusieurs personnalités, dont Marie-Ève Janvier, Alexandra Diaz, l’auteur à succès Martin Latulippe, etc. Un évènement pour recharger ses batteries et faire le plein d’idées, de connaissances et d’inspiration.Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

14 novembre

Rendez-vous avicole AQINAC

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Conférences en biosécurité, en production sans antibiotique, en qualité de l’air, etc.

Information : 450 799-2440 ou [email protected]

Du 14 au 16 novembre

Expo-FIHOQ

Lieu : Drummondville

Menu : Exposition commerciale spécialisée en horticulture ornementale qui rassemble plus de 200 exposants.

Information : 450-774-2228 ou fihoq.qc.ca

Du 20 au 27 novembre

Initiation à la production d’insectes comestibles



Lieu : Cégep de Lévis-Lauzon, Campus de Saint-RomualdAu menu : Au terme de cette formation, le participant comprendra et maitrisera théoriquement et pratiquement les éléments de la production de la mouche soldat noire et du ténébrion meunier.Information : 1 800 465-4202 ou [email protected]

21 novembre

Journée partenaires en production laitière

Lieu : Saint-Henri

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont la réalité des travailleurs étrangers, la manipulation des animaux, etc.

Information : 418 386-8116, poste 1531

21 novembre

Colloque gestion 2018

Lieu : Centrexpo Cogeco Drummondville

Au menu : Diverses conférences, telles que « Innover pour durer », « Avoir ou ne pas avoir de stratégies pour faire face au prix des terres élevé », etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

21 novembre

Forum AGRO



Lieu : AlmaAu menu : But du forum : prendre part à la réflexion pour améliorer la compétitivité du secteur et des entreprises agroalimentaires.Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

22 novembre

Journée d’information sur la production de viande de pâturage

Lieu : Magog

Au menu : Conférences sur thèmes divers tels que la volaille à ciel ouvert, la production d’agneaux à l’herbe, porc et boeuf de pâturage, etc.

information : 1 800 363-7461, poste 4361 ou [email protected]

23 novembre

Colloque sur la pomme de terre 2018

Lieu : Lévis

Au menu : Diverses conférences notamment sur les nouvelles mesures règlementaires sur les pesticides, la gestion de l’azote avec les nouvelles technologies, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]