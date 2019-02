Agenda agricole du 17 au 23 février

20 février

Journée INPACQ commercialisation et marketing

Lieu : Victoriaville

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont la commercialisation sur le web, la reconfiguration du commerce de détail, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4499

20 février

Conférence Imaginez, un regard sur l’avenir de l’agriculture



PUBLICITÉ

Lieu : Saint-HyacintheAu menu : On tentera de répondre à ces questions : À quoi ressemblera l’agriculture dans 20 ans? Comment pouvons-nous ressortir le plein potentiel de nos animaux et nos terresnaturellement?Information : 450 253-0779 ou [email protected]

20 et 21 février

Colloque bio pour tous!

Lieu : Victoriaville

Au menu : Les engrais verts, les grandes cultures et l’ailliculture seront les thèmes à l’honneur de la 5e édition du Colloque Bio pour tous.

Information : Cliquez ici pour vous inscrire. https://bio.cetab.org/colloque2019/inscription

26 février

Formation sur les enclos d’hivernage

Lieu : Saint-Hyacinthe ou en vidéoconférence à partir des salles du MAPAQ (Alma, Nicolet, Rimouski, Rouyn et Victoriaville, L’Assomption)

Au menu : Apprendre à concevoir des enclos d’hivernage pour les bovins.

Information : 450 679-0540, poste 8460 ou [email protected]

23 février et 16 mars

Formation sur les bonnes pratiques de manipulation des porcs lors du transport



PUBLICITÉ

Lieu : 23 février à Québec et le 16 mars à Drummondville.Au menu : Formation menant à l’obtention de la certification Transport Quality Assurance.Information : 418 650-2440, poste 4345

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.



PUBLICITÉ

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]