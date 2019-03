Agenda agricole du 17 au 23 mars

18 mars

Webinaire vigne et vin

Heure : 12h

Au menu : Santé des sols et cultures de couverture : engrais verts dans les vignobles.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

20 mars

Rendez-vous laitier AQINAC

Lieu : Drummondville

Au menu : Diverses conférences, dont une sur les tendances de Daniel-Mercier Gouin, sur l’industrie du veau de lait, sur les tresse thermique, etc.



Information : 450 799-2440 ou [email protected]

21 mars

Colloque provincial sur le chanvre industriel

Lieu : Desbiens

Au menu : Conférences sur divers sujets, dont les défis de la production de chanvre, tendances du marché du chanvre, la promotion du chanvre, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

21 mars

Journée fourrage

Lieu : Rouyn-Noranda

Au menu : Seront abordés : l’analyse des coûts de production des fourrages et la régie et production des plantes fourragères.

information : 819 762-0833, poste 319

26 mars

Colloque grandes cultures et plantes fourragères biologiques

Lieu : ITA, campus La Pocatière

Au menu : Conférences sur divers sujets, dont les éléments de succès d’une transition, la santé des sols, le transfert non apparenté, etc.

Information : 450 778-6504, poste 6236, 418 856-1110, poste 6236 ou [email protected]

26 mars



Formation sur le transfert à la traite robotiséeLieu : ITA, campus Saint-HyacintheAu menu : Les éléments importants à considérer pour le bon fonctionnement d’une étable équipée d’un système de traite robotisé.Information : 50 778-6504, poste 6236, 418 856-1110, poste 6236 ou [email protected]

Les 28 et 29 mars

Congrès 2018 cidres, vins et alcools d’ici

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Visites d’entreprises, conférences sur sujets diverses, dégustations, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière



Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

