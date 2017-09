19 septembre

Exercice de simulation de fièvre aphteuse

Au menu : Atelier pour sensibiliser et valider les outils SIPMB lors d’un foyer de fièvre aphteuse simulé en Ontario et au Québec.

Information : [email protected] ou cliquez ici.

21 et 22 septembre

Congrès de l’Ordre des agronomes



PUBLICITÉ

Lieu : SherbrookeAu menu : Différentes plénières : l’agronome à l’ère du numérique, cultiver la biodiversité pour transformer l’agriculture, comment passer de la théorie scientifique à la pratique à la ferme, etc.Information : 1 800 361-3833 ou [email protected]

28 septembre au 1 octobre

Congrès conjoint ECFWA, CFWF et ACRA

Lieu : Québec

Au menu : Visites d’entreprises agricoles, conférences sur les communications en agriculture, le visage changeant du commerce, remise de prix, etc.

Information : [email protected]@fac.ca

23 septembre

Journée de démonstration forestière et acéricole du Centre-du-Québec

Lieu : Saint-Pierre-Baptiste

Au menu : Transfert de connaissances pour une utilisation durable du potentiel forestier en forêt privée par le biais de conférences, d’ateliers en forêt, d’exposition et de démonstrations d’équipements et de machineries.

Information : 819-752-4951

26 et 27 septembre



PUBLICITÉ

Lieu : Centre des congrès de LévisAu menu : AGA du CDPQ et forum portant sur la recherche et le développement dans le secteur porcin.Information : 418-650-2440, poste 4329 ou 418-650-2440, poste 4331.

28 septembre

Formation « vendre aux restaurateurs »

Lieu : ITA, campus Saint-Hyacinthe

Au menu : Formation offerte par le chef Jean Soulard.

Information : 450 778-6504, poste 6236

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.



PUBLICITÉ

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]