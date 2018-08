Agenda agricole du 19 au 25 août

De nombreuses expositions agricoles ont lieu cet été un peu partout au Québec.

Du 17 au 19 août

Classique des jeunes ruraux du Québec

Lieu : Saint-Agapit

Au menu : Concours de génisses, classes de conformation, etc.

Information : 819 364-5606 ou [email protected]

Du 20 au 24 août

École d’été sur l’agriculture urbaine de Montréal



Lieu : Université du Québec à MontréalAu menu : Cette école d’été a pour vocation de susciter des débats, des rencontres et un partage d’expériences. Cette année, les tiraillements entre les fonctions sociales, environnementales et économiques du mouvement de l’agriculture urbaine seront explorés.Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

21 août

webinaire vigne et vin

Quelle heure : midi à 13h.

Au menu : Ce webinaire aura pour thème « Typicité des vins blancs du Québec – en existe-t-il une? Comment l’exprimer?

Information : 418 523-5411 (Québec et les environs) ou 1 888 535-2537 (extérieur de Québec.

Du 22 au 24 août

Suprême laitier

Lieu : Sainte-Hyacinthe

Au menu : Jugements de vaches Holstein, Ayrshire, Suisse brune, Canadienne, etc.

Information : 450 773-5134, poste 223

25 août

Journée champêtre de la Société des parcs d’engraissement



Lieu : Ferme Lampron, Saint-Étienne-des-GrèsAu menu : Cette rencontre réunit les producteurs et leurs partenaires dans un contexte informel afin de renforcer les liens qui les unissent. Des jeux gonflables et de l’animation permettront aux tout-petits de s’amuser dans un décor champêtre.Information : 1-877-215-4704 ext. 2 ou [email protected]

Du 28 au 30 août

Expo-Champs

Lieu : Saint-Liboire

Au menu : Des centaines d’exposants, de la machinerie en démonstration, des essais libres, des parcelles de semenciers, un lieu d’information, d’échange et de réseautage.

Information : 450 771-1226 ou [email protected]

Du 28 au 30 août

Démonstrations commentées de pulvérisateurs et de véhicules côte à côte

En collaboration avec Le Bulletin des agriculteurs



Lieu : Saint-LiboireAu menu : Démonstrations commentées de pulvérisateurs tous les jours à 13h au site de démonstration Ouest. Six fabricants présentent leurs plus récents pulvérisateurs avec les nouvelles technologies. Les spécialistes des fabricants seront sur place pour répondre aux questions des visiteurs. Au site de démonstration Est, ce sont les véhicules côte à côte qui seront en démonstration tous les jours à 10h. En tout, sept véhicules suivront un parcours avec des virages et des obstacles afin de reproduire les conditions d’utilisation à la ferme.Information : 450 771-1226 ou [email protected]

