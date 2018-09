Agenda agricole du 2 au 8 septembre

6 septembre

Journée à foin du Conseil québécois des plantes fourragères (CQPF)

Lieu : Ferme Parisbel Senc, Parisville

Au menu : Des conférenciers entretiendront les gens sur les technologies disponibles et celles en devenir ainsi que leur application. En après-midi, des ateliers, des kiosques d’information et la visite des bâtiments de ferme viendront ajouter des éléments pratiques dans l’application de ces technologies.



Information : 450 253-2476 ou [email protected]

9 septembre

Portes ouvertes sur les fermes du Québec

Lieu : un peu partout au Québec.

Au menu : visites de 100 fermes de productions différentes. Activités au Parc olympique de Montréal.

Information : cliquez ici pour découvrir la programmation.

Du 9 au 16 septembre

Semaine de l’ail du Québec

Lieu : Partout au Québec dans les épicerie et marchés publics participants!

Au menu : Conférences et ateliers sur l’ail. Dégustations, portes ouvertes sur des fermes, etc.

Information : [email protected]

13 septembre

Conférences Ag Tech

Lieu : Saint-Bruno-de-Montarville

Au menu : Conférences de Tom Stein et Scott Gillingham, experts porcin et volaille.

Information : 450 445-6556, poste 316 ou [email protected]

