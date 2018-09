Agenda agricole du 23 au 29 septembre

26 septembre

Journée technico-bio

Lieu : Ferme Beaudoin, Compton

Au menu : Conférence sur les effets bénéfiques des cultures de couverture, présentation des subventions du Programme Prime-Vert.

Information : 819 620-8063

Les 26 et 27 septembre

En route vers les groupes d’innovation en production ovine

Lieu : Cégep de Granby

Au menu : Le but est de réunir les producteurs afin de cibler les besoins en innovation, recherche appliquée et transfert technologique et identifier les problématiques communes à plusieurs entreprises.



Information : 418 480-3300, poste 249, 418 856-1200, poste 222.

Les 29 et 30 septembre

Démarrage d’une culture de raisin de table à petite et moyenne échelle

Lieu : La Pocatière

Au menu : Le but de la formation est d’examiner les principaux enjeux de cette production, les techniques à utiliser et les résultats obtenus d’une démarche de production entreprise depuis 2006.

Information : 418.856.1110, poste 1252 ou 1 800 383-6272, poste 1

Les 29 et 30 septembre

Formation sur la production des champignons

Lieu : Sainte-Lucie-des-Laurentides

Au menu : Le but de la formation est d’explorer de façon détaillée les différentes méthodes et techniques qui permettent de cultiver des champignons.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

5 octobre

Congrès boeuf

Lieu : Parc de l’Exposition agricole de Victoriaville

Au menu : Conférences sur sujets divers tels que le sevrage, l’établissement, la conciliation travail-famille, etc.



Information : 418 523-5411 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]