Agenda agricole du 24 au 30 mars

26 mars

Colloque grandes cultures et plantes fourragères biologiques

Lieu : ITA, campus La Pocatière

Au menu : Conférences sur divers sujets, dont les éléments de succès d’une transition, la santé des sols, le transfert non apparenté, etc.

Information : 450 778-6504, poste 6236, 418 856-1110, poste 6236 ou [email protected]

29 mars

Formation sur le transfert à la traite robotisée

Lieu : ITA, campus Saint-Hyacinthe

Au menu : Les éléments importants à considérer pour le bon fonctionnement d’une étable équipée d’un système de traite robotisé.



Information : 50 778-6504, poste 6236, 418 856-1110, poste 6236 ou [email protected]

Les 28 et 29 mars

Congrès 2018 cidres, vins et alcools d’ici

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Visites d’entreprises, conférences sur sujets diverses, dégustations, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

Du 28 au 31 mars

Symposium sols vivants : restaurer le climat, nourrir la planète

Lieu : Marché Bonsecours, Montréal

Au menu : Présentations et panels interdisciplinaires, discussions de groupe et ateliers participatifs, cocktails-réseautage et installations artistiques.

Information : [email protected] ou 514-616-6004

2 avril

Perspectives agroalimentaires

Lieu : Drummondville



Au menu : Déjeuner-conférence sur l’innovation chez Agropur. Divers conférences dont une sur la présidence de Donald Trump, sur les protéines, comment le secteur doit-il gérer les protéines végétales, etc.Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

3 avril

Allumés! Sommet FAC de la relève agricole

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Évèenement pour la relève agricole pour faire le plein d’idées, recharger les batteries, s’inspirer. Occasion de réseautage et d’entendre des conférenciers de renom, tels que l’auteur Martin Latulippe, la psychologue Pierrette Desrosiers, l’animatrice Alexandra Diaz, la chanteuse Marie-Eve Janvier, etc.

Information : Cliquez ici pour obtenir plus d’information.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière



Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]