Agenda agricole du 24 février au 2 mars

23 février et 16 mars

Formation sur les bonnes pratiques de manipulation des porcs lors du transport

Lieu : 23 février à Québec et le 16 mars à Drummondville.

Au menu : Formation menant à l’obtention de la certification Transport Quality Assurance.

Information : 418 650-2440, poste 4345

26 février

Formation sur les enclos d’hivernage

Lieu : Saint-Hyacinthe ou en vidéoconférence à partir des salles du MAPAQ (Alma, Nicolet, Rimouski, Rouyn et Victoriaville, L’Assomption)



Au menu : Apprendre à concevoir des enclos d’hivernage pour les bovins.Information : 450 679-0540, poste 8460 ou [email protected]

26 février

Journée d’information scientifique sur les bovins laitiers et les plantes fourragères

Lieu : Drummondville

Au menu : Diffusion des résultats de recherche et le maillage entre les chercheurs et les intervenants des secteurs laitier et des plantes fourragères.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

27 février

La transition vers le biologique pique votre curiosité?

Lieu : Compton

Au menu : Diffusion d’information sur les normes biologiques, la mise en marhcé du lait bio, l’aide financière accessible, etc.

Information : 1 800 363-7461, poste 4364

28 février

Journée INPACQ Veaux de grain



Lieu : DrummondvilleAu menu : Sujets abordés, dont l’usage des antibiotiques, la détection des omphalites en démarrage de veaux de grain, etc.Information : 819 293-8501, poste 4407

28 février

Tournée du CEPOQ

Lieu : Cette tournée a lieu un peu partout au Québec. Consultez la carte en cliquant ici.

Au menu : Conférences sur divers sujets, dont la fertilité, l’agnelage, les stratégies de mise en marché, etc.

Information : 418 856-1200, poste 225.

9 mars

Produire du boeuf à l’herbe au Québec

Lieu : Sherbrooke

Au menu : Plusieurs sujets seront traités, dont la régie, la génétique animale, l’alimentation, etc.

Information : Cliquez ici pour vous inscrire.

15 mars

Cultivez vos profits

Lieu : Drummondville



Au menu : Conférences sur les perspectives du marché des grains, la situation en Amérique du Sud, etc.Information : Pour vous inscrire, cliquez ici.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]