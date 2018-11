Agenda agricole du 25 novembre au 1er décembre

Du 26 au 28 novembre

Conférence sur l’excellence en Agriculture

Lieu : Hotel Fort Garry, Winnipeg

Au menu : La Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx) est un événement annuel qui inclut des conférenciers, des tables rondes, des séances simultanées, des groupes de discussion et un forum national sur les initiatives en gestion agricole.

Information : [email protected]

27 novembre

Formation sur les facteurs économiques et techniques en production de grains biologiques au Québec



Lieu : La formation sera diffusée en simultané dans les 18 centres de services de La Financière agricole du Québec (FADQ). Cliquez ici pour connaître l’adresse du centre le plus près de chez nous.Au menu : Diverses conférences notamment sur la transition vers les grains biologiques, l’offre de service bio de La Financière agricole du Québec, etc.Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

27 novembre

États financiers: les comprendre et les utiliser

Lieu : Québec

Au menu : Apprendra à mieux identifier les éléments contenus dans ses états financiers. Comprendre et calculer les principaux ratios financiers utilisés par les intervenants du milieu.

Information : 1 800 465-4202 ou [email protected]

28 et 29 novembre

Delaval Robotics World Series, VMS PRO Québec

Lieu : Granby



Au menu : Apprendre et partager des expériences sur la traite robotisée.Information : [email protected]

29 novembre

Introduction à la culture du kiwi rustique et du raisin de table

Lieu : Centre de formation professionnelle de Donnacona

Au menu : Plusieurs aspects des productions seront abordés, tels que l’entretien et la récolte, l’implantation, etc.

Information : 418 285-5018, poste 5078 ou [email protected]

29 novembre

Colloque SPEQ

Lieu : Drummondville

Au menu : Conférences sur divers sujets tels que les innovations techniques, les demandes des consommateurs, etc.

Information : 438 495-4994 ou [email protected]

Du 30 novembre au 14 décembre

Trois ateliers pratiques en Économie et Gestion



Lieu : 17 salles du MAPAQ à travers la province, cliquez ici pour connaître le bureau le plus près de chez vous.Au menu : Un atelier sur les états financiers, un sur l’investissement et un sur la planification stratégique.Information : 418 856-1200, poste 225 ou au CEPOQ.COM

3 et 6 décembre

Journée d’information Agri-marché

Lieux :

3 décembre à Lévis

6 décembre à Drummondville

Au menu : Conférence sur le thème « Se positionner vers la réussite de son transfert d’entreprise ». Conférencier vedette : le chef et animateur télé Louis-François Marcotte.

Information : 418 882-5656 | 1 800 463-3410 ou http://www.agri-marche.com/

4 décembre

Ateliers : Faciliter l’accès aux terres cultivables à Montréal

Lieu : Ste-Anne-de-Bellevue, Campus McDonald, Université McGill

Au menu : Échanges et discussions pour trouver des réponses à la question : Comment faciliter l’accès aux terres cultivables à Montréal?

Information : [email protected] ou 450 472-0440 poste 221

5 décembre



Lieu : Saint-HyacintheAu menu : Les conférenciers répondront à plusieurs questions telles que pourquoi le seigle d’automne est-il de plus en plus populaire? Comment savoir si une culture a un bon système racinaire, etc.Information : [email protected]

6 décembre

Gestion du changement dans l’entreprise et comment prendre de meilleures décisions en affaires

Lieu : Victoriaville

Au menu : Plusieurs aspects seront abordés, dont gérer le stress et la prise de décision, le neuroleadership au service de l’entreprise, etc.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

7 décembre

Perspectives économique

Lieu : Joliette

Au menu : Les plus récentes tendances économiques avec Jean-Philippe Gervais, économiste agricole en chef à FAC. Il traitera des perspectives pour le secteur laitier, de l’évolution du prix des grains et des oléagineux et de la valeur des terres, etc.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

7 et 8 décembre

Carrefour des jeunes gestionnaires Holstein Québec

Lieu : Lévis

Au menu : Ateliers, conférences, panel de discussion autour de la gestion d’une entreprise laitière.

Information : 450 778-9636 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]