Agenda agricole du 26 août au 1er septembre

De nombreuses expositions agricoles ont lieu cet été un peu partout au Québec.

Pour plus de détails, cliquez ici.

30 août au 3 septembre

Expo Shawville

31 août au 3 septembre

Expo Brome

6 au 9 septembre

Exposition de Richmond

Du 28 au 30 août



Lieu : Saint-LiboireAu menu : Des centaines d’exposants, de la machinerie en démonstration, des essais libres, des parcelles de semenciers, un lieu d’information, d’échange et de réseautage.Information : 450 771-1226 ou [email protected]

Démonstrations commentées de pulvérisateurs et de véhicules côte à côte

En collaboration avec Le Bulletin des agriculteurs

Lieu : Saint-Liboire

Au menu : Démonstrations commentées de pulvérisateurs tous les jours à 13h au site de démonstration Ouest. Six fabricants présentent leurs plus récents pulvérisateurs avec les nouvelles technologies. Les spécialistes des fabricants seront sur place pour répondre aux questions des visiteurs. Au site de démonstration Est, ce sont les véhicules côte à côte qui seront en démonstration tous les jours à 10h. Les véhicules suivront un parcours avec des virages et des obstacles afin de reproduire les conditions d’utilisation à la ferme.

Information : 450 771-1226 ou [email protected]

29 août



Lieu : Saint-Liboire, Expo-ChampsAu menu : Le conférencier Patrick Leroux parlera des gagnants, ceux qui réussissent à être performants et à obtenir les résultats désirés dans tous les aspects de leur vie.Information : 514 978-0486 ou [email protected]

6 septembre

Journée à foin du Conseil Québécois des plantes fourragères (CQPF)

Lieu : Ferme Parisbel Senc, Parisville

Au menu : Des conférenciers entretiendront les gens sur les technologies disponibles et celles en devenir ainsi que leur application. En après-midi, des ateliers, des kiosques d’information et la visite des bâtiments de ferme viendront ajouter des éléments pratiques dans l’application de ces technologies.

Information : 450 253-2476 ou [email protected]

