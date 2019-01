Agenda agricole du 27 janvier au 2 février

29 janvier

Journée biologique

Lieu : Terrebonne

Au menu : Divers sujets à l’ordre du jour, dont les intentions d’achat des consommateurs, les stimulateurs de défense naturelle des plantes, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

29 janvier

Journée agrotourisme et commercialisation

Lieu : Terrebonne

Au menu : On discutera notamment de stratégie de prix en agrotourisme, de plan de commercialisation, etc.



Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

30 janvier

Protection de la famille

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : But de la conférence préparer les bons documents pour s’assurer de la pérennité de l’entreprise lors de circonstances imprévues.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

30 janvier

Journée grandes cultures 2019

Lieu : Terrebonne

Au menu : On discutera notamment du programme Prime-Vert, de santé et sécurité au travail, des perspectives du marché, etc.

information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

30 janvier

Journée horticole 2019

Lieu : Terrebonne

Au menu : Plusieurs sujets seront abordés, dont la gestion de l’irrigation, les impacts des changements climatiques, etc.

information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

30 janvier

Soirée bovine de la Mauricie et de Lanaudière

Lieu : Louiseville

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont la régie de troupeau, la prévention pour moins d’antibiotiques, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4407

30 janvier

Symposium laitier Laurentides 2019

Lieu : Saint-Eustache

Au menu : Thèmes abordés notamment : portrait de la production, le lait biologique, la gestion du quotas, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

31 janvier

Journée laitière du Suroît

Lieu : Salaberry-de-Valleyfield

Au menu : Brunch-cnonférence qui portera sur la production laitière.



Information : 450-347-8341, poste 4294

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]