30 janvier

Journée provincial de l’ail 2018

Lieu : Trois-Rivières

Au menu : Diverses conférences sur la production notamment sur l’augmentation de l’efficacité des opérations par la mécanisation.

Information : [email protected]

31 janvier

Survol des petits fruits émergents et des noix

Lieu : Sainte-Martine

Au menu : Survol des cultures émergentes, notamment des exigences agronomiques, de la régie, des défis à relever, du potentiel économique, etc.



PUBLICITÉ

Information : (819) 620 -8214 ou [email protected]

31 janvier au 2 février

Colloque Holstein

Lieu : Rivière-du-loup

Au menu : Occasion pour les producteurs d’échanger sur des sujets communs et de se mettre à jour sur les dossiers d’actualité de l’industrie.

Information : 450-778-9636, 230

1er février

Journée de formation organisée par l’IRDA sur la gestion quantitative et qualitative de l’eau dans les cultures

Lieu : Saint-Bruno-de-Montarville

Au menu : La pomme de terre et la fraise cultivées en sol minéral seront les deux cultures utilisées à titre d’exemples pour soutenir les sujets traités.

Information : [email protected] ou 418 643?2380, poste 432

1er février

Symposium laitier

Lieu : Saint-Eustache

Au menu : Diverses conférences sur notamment l’actualité laitière et la main-d’oeuvre étrangère, en plus de kiosques.

Information : 418 523-5411 (Québec et les environs)



PUBLICITÉ

1 888 535-2537 (extérieur de Québec)

1er février

INPACQ Horticole

Lieu : Victoriaville

Au menu : Diverses conférences sur la permaculture, les fraises hors-sol, le sarclage mécanique, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4407

1er février

Portes ouvertes École d’agriculture de Nicolet

Lieu : Nicolet

Au menu : Visites des installations, rencontres d’élèves et d’enseignants, etc.

Information : 819 293-5821, poste 2364

2 février

Expo-conférence et conférence de Jean Soulard

Lieu : Saint-Anselme

Au menu : Échanges sur les sujets d’actualité liés à l’agriculture, les nouveautés technologiques, etc. Conférences notamment sur l’acériculture et de Jean Soulard, chef du Château Frontenac.



PUBLICITÉ

Information : 418 885-4517

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]