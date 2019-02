Agenda agricole du 3 au 9 février

5 février

Les ressources humaines au coeur du succès de votre exploitation

Lieu : Valleyfield

Au menu : But de la conférence : mieux comprendre vos responsabilités et de développer vos habiletés de gestionnaire en explorant notamment les lois du travail, la gestion de la performance, la rémunération ainsi que l’accueil et l’intégration des nouveaux employés.



Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

Recrutement et rétention des travailleurs étrangers

Lieu : Bécancour

Au menu : Par où commencer pour embaucher des travailleurs étrangers? On traitera des renseignements pratiques.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

7 février



Lieu : DrummondvilleAu menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont l’importance des abeilles, les cultures de couverture, etc.Information : 819 293-8501, poste 4407.

12 et 13 février

Soirées techniporc

Lieux :

12 février : Saint-Hyacinthe

13 février : Saint-Marie de Beauce

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont l’efficacité en pouponnière, l’utilisation des antibiotiques, etc.

Information : 1 866 889-0088

12 février

Protection de la famille

Lieu : Rivière-du-Loup



Au menu : But de la conférence préparer les bons documents pour s’assurer de la pérennité de l’entreprise lors de circonstances imprévues.Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

14 février

Journée INPACQ lait biologique

Lieu : Saint-Agapit

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont l’élevage des génisses, la traite incomplète, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4407

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]