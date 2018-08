Agenda agricole du 5 au 11 août

6 et 7 août

Tournée de fermes laitières et grandes cultures: Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lieu : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au menu : Découvrir des méthodes différentes et innovatrices de régie de troupeau, de gestion des pâturages et de stratégie de rotation avec des cultures autres que le maïs et le soya.

Information : S’inscrire en cliquant ici. https://www.cetab.org/visite-de-fermes-laitieres-et-cultures-biologiques-ou-en-transition-diversifiees-avec-comme

De nombreuses expositions agricoles ont lieu cet été un peu partout au Québec.



Pour plus de détails, cliquez ici.

Du 8 au 12 août

Exposition de la Beauce

Du 9 au 12 août

Exposition agricole de Bedford

Du 9 au 12 août

Exposition d’Huntingdon

Du 9 au 19 août

Semaine québécoise des marchés publics

Lieu : Dans près de 30 marchés publics de la province.

Au menu : Une programmation complète est prévue. Pour la découvrir, il suffit de cliquer ici.

Information : 514 554-9553 ou [email protected]

Du 20 au 24 août

École d’été sur l’agriculture urbaine de Montréal

Lieu : Université du Québec à Montréal



Au menu : Cette école d’été a pour vocation de susciter des débats, des rencontres et un partage d’expériences. Cette année, les tiraillements entre les fonctions sociales, environnementales et économiques du mouvement de l’agriculture urbaine seront explorés.Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

21 août

webinaire vigne et vin

Quelle heure : midi à 13h.

Au menu : Ce webinaire aura pour thème « Typicité des vins blancs du Québec – en existe-t-il une? Comment l’exprimer?

Information : 418 523-5411 (Québec et les environs) ou 1 888 535-2537 (extérieur de Québec.

25 août

Journée champêtre de la Société des parcs d’engraissement

Lieu : Ferme Lampron, Saint-Étienne-des-Grès

Au menu : Cette rencontre réunit les producteurs et leurs partenaires dans un contexte informel afin de renforcer les liens qui les unissent. Des jeux gonflables et de l’animation permettront aux tout-petits de s’amuser dans un décor champêtre.

Information : 1-877-215-4704 ext. 2 ou [email protected]

