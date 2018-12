Agenda agricole du 9 au 15 décembre

Du 30 novembre au 14 décembre

3 Ateliers pratiques en Économie et Gestion

Lieu : 17 salles du MAPAQ à travers la province, cliquez ici pour connaître le bureau le plus près de chez vous.

Au menu : Un atelier sur les états financiers, un sur l’investissement et un sur la planification stratégique.

Information : 418 856-1200, poste 225 ou au CEPOQ.COM

Les 11 et 12 décembre

Porc Show de l’AQINAC



PUBLICITÉ

Lieu : QuébecAu menu : Conférences, exposants, prix de reconnaissance. Un évènement rassemblant tous les acteurs de la filière porcine.Information : 450 799-2440 ou [email protected]

11, 12 et 13 décembre

Rendez-vous d’expertise sur les fermes de 100 vaches et plus

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : conférences, présentation de résultats d’études, visites de fermes.

Information : 450 679-0540, poste 8932. Cliquez ici pour vous inscrire.

12 décembre

Journée INPACQ bovins laitiers

Lieu : Victoriaville

Au menu : Conférences diverses notamment sur le profil d’acides gras du lait, les travailleurs étrangers temporaires, ententes commerciales et prix du lait, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4617

Pour s’inscrire, cliquez ici.

PUBLICITÉ

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis



PUBLICITÉ

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]