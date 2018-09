Agenda agricole du 9 au 15 septembre

9 septembre

Portes ouvertes sur les fermes du Québec

Lieu : un peu partout au Québec.

Au menu : visites de 100 fermes de productions différentes. Activités au Parc olympique de Montréal.

Information : cliquez ici pour découvrir la programmation.

Du 9 au 16 septembre

Semaine de l’ail du Québec

Lieu : Partout au Québec dans les épicerie et marchés publics participants!



Au menu : Conférences et ateliers sur l’ail. Dégustations, portes ouvertes sur des fermes, etc.Information : [email protected]

10 septembre

Journée technique d’été 2018

Lieu : Saint-Valérien-de-Milton

Au menu : Conférence sur la santé des sols, les plantes exotiques envahissantes, etc.

Information : 450 773-7971

11 septembre

Journée de démonstration aux champs du Groupe conseil Montérégie-Sud

Lieu : Saint-Jean-sur-Richelieu

Au menu : Visite de parcelles avec différents taux et mode de semis du ray-grass intercalaire dans le maïs et un champ avec mélange multi-espèces après nivellement notamment.

Information : 450-358-1926

13 septembre

Conférences Ag Tech

Lieu : Saint-Bruno-de-Montarville

Au menu : Conférences de Tom Stein et Scott Gillingham, experts porcin et volaille.

Information : 450 445-6556, poste 316 ou [email protected]

13 septembre

Caravane santé des sols du MAPAQ



Lieu : Saint-PolycarpeAu menu : Ateliers interactifs se déroulant au champ, profils de sol, la perméabilité du sol et le drainage, la vie dans le sol et la stabilité structurale du sol ainsi que le balancement du tracteur et l’ajustement de la pression des pneus.Information : 514 453-9191 ou courriel : [email protected]

Journée démonstrations sur la fraise d’automne

Lieux :

14 septembre, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

18 septembre, Mirabel

20 septembre, Saint-Gilles

Au menu : Faire connaître des techniques de gestion intégrée des ennemis des cultures.

Information : 450-589-7313, poste 221 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)



Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La PocatièreAu menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]