Comment utiliser les cartes radars pour planifier vos travaux aux champs?

Yvon Thérien est agronome et éditeur et rédacteur en chef au Bulletin des agriculteurs.

Quelques sites web et applications météo avec des images radars:

Les images radars sont très pratiques pour planifier les travaux aux champs. À l’aide des images, vous pouvez vous faire une idée dans combien de temps la pluie ou la grêle débutera dans votre région. Il y a une multitude de sites web et d’applications que vous pouvez utiliser pour regarder les images radars.

