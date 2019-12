DeLaval annonce un nouvel ajout à sa gamme de systèmes de traite robotisés – DeLaval VMS™ V310

DeLaval présente son dernier ajout à la gamme de produits VMS™, le nouveau système de traite DeLaval VMS™ V310. Le VMS™ V310 est livré avec le nouveau RePro™ qui détecte, de manière automatique, la chaleur et la gestation pendant le processus de traite. Avec cette nouvelle fonctionnalité, le VMS™ V310 étend son avantage sur le plan de la productivité pour la prochaine génération de vaches et de producteurs laitiers.

DeLaval, leader mondial en équipement de traite et de solutions pour les producteurs laitiers, présente un nouveau concept en matière de traite automatisée Le nouveau système DeLaval VMS™ V310 s’appuie sur le succès du VMS™ V300, lancé en 2018. Les fonctionnalités DeLaval InControl™, DeLaval PureFlow™, et DeLaval InSight™ sont de série sur les deux systèmes, avec l’option RePro™ exclusivement sur le VMS™ V310.

DeLaval RePro™ offre aux producteurs laitiers un aperçu précis du statut reproducteur de chaque vache du troupeau. À l’aide de prélèvements d’échantillons et d’analyse basés sur la progestérone, la chaleur et la gestation peuvent être détectées en temps réel, identifiant également les vaches qui ne connaissent pas des cycles comme elles le devraient. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux producteurs d’économiser à la fois sur le temps et sur le coût de la gestion de la reproduction, ainsi que sur les journées ouvertes indésirables.

DeLaval VMS™ V310 est le premier système de traite qui confirme automatiquement les vaches qui sont gestantes. Cela peut se solder par une meilleure santé des vaches et une réduction des frais vétérinaires en raison des vaches qui deviennent gestantes au bon moment avec des lactations plus productives.

Kelton Holsteins à Abbotsford en Colombie-Britannique, est la première ferme laitière en Amérique du Nord à traire avec le VMS™ V310.

“La quantité de vaches que j’insémine maintenant depuis l’arrivée du V310 est incroyable”, dit le propriétaire de la ferme, Craig VanGarderen. “Le V310 ne rate pas une seule chaleur. [Il] redéfinira la traite robotisée.”

Avec l’offre de deux modèles, vous avez des options pour choisir le système de traite volontaire qui correspond le mieux à vos besoins et aux objectifs de votre exploitation. Autant le VMS™ V300 que le VMS™ V310 offrent la fonctionnalité essentielle qui aide à assurer que vos vaches sont traites à leur plein potentiel, avec le VMS™ V310 qui détecte automatiquement les vaches en chaleur, qui confirme les gestations, et qui aide à trouver les anomalies en reproduction.

Le nouveau système de traite DeLaval VMS™ V310 sera offert au Canada à compter du 1er janvier 2020. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle gamme de DeLaval VMS™, visitez www.delaval.com