Nouveautés laitières au Canada’s Outdoor Farm Show: deuxième partie

Marie-Josée Parent couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Agronome et journaliste

Par ailleurs, il est à noter que les demandes pour le tout nouveau système de traite automatisé de la compagnie DeLaval, le VMS V300, est tellement en demande actuellement que la compagnie a décidé d’augmenter sa capacité de production. Le personnel de la chaîne de production en Suède a presque doublé et un quart de production prolongé a été mis en place.

En septembre dernier, Philippe Brun, de l’équipe vidéo de Glacier Farm Media a visité le Canada’s Outdoor Farm Show à Woodstock, en Ontario. À notre demande, il a rencontré des représentants de deux compagnies d’équipements laitiers présentes au Dairy Innovation Centre, Lely et DeLaval. Le Dairy Innovation Centre est une étable d’exposition présente au Outdoor Farm Show.

