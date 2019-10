Évènements à venir

9 et 10 octobre

Innovia

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Le rendez-vous de l’innovation agroalimentaire d’ici et d’ailleurs.

Information : Cliquez ici pour s’inscrire.

10 octobre

Journée de production bovine 2019

Lieu : Princeville

Au menu : Conférences sur divers sujets tels que les perspectives du marché, les techniques de paissance, etc.



PUBLICITÉ

Information : 450 776-7106, poste 6142 ou [email protected]

10 octobre

La science des données en agriculture: Médecine Vétérinaire d’Élevage

Lieu : Montréal

Au menu : Découvrir comment la science des données est utilisée pour améliorer la médecine vétérinaire d’élevage.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

11 octobre

Congrès boeuf 2019

Lieu : Victoriaville

Au menu : Conférences sur sujets divers, dont sur la génomique, la rentabilité bovine, les rendements fourragers, etc.

Information : [email protected] ou 1 888 535-2537

29 octobre

Symposium sur les bovins laitiers 2019

Lieu : Drummondville

Au menu : Conférences sur sujets divers, dont l’alimentation des vaches, le stress thermique, le métabolisme des vaches, etc.

Information : [email protected] ou 1 888 535-2537

PUBLICITÉ

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]