Évènements à venir

18 et 19 décembre

Déjeuner-conférence en gestion « Si l’impôt débarquait chez vous, trucs et astuces

Lieux :

18 décembre : Saint-Rémi

19 décembre : Saint-Hyacinthe

Au menu : Conférence de Mario Richard, CPA, CMA et directeur adjoint SCF Montérégie.

Information : 450 774-9154, poste 5274 ou [email protected]

19 décembre

Conférence « Être aux commandes » analyse de groupe lait



Lieu : MontmagnyAu menu : Les résultats 2018 des entreprises laitières de la région seront dévoilés etcommentés. Des exemples de producteurs qui ont bien en main lescommandes des secteurs (laitier, cultural, humain, financier) de leurentreprise seront également présentés.Information : 418 389-0648 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma



Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]