Évènements à venir

7 janvier

Colloque santé des sols 2020

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Une quinzaine de conférences en lien avec la santé et la conservation des sols agricoles au Québec.

Information : Cliquez ici pour vous inscrire. https://lepointdevente.com/billets/cln200107001

8 janvier

Colloque céréales 2020

Lieu : Rivière-du-Loup

Au menu : Le colloque aura pour thème : Pratiques optimales, gains améliorés. Sujets couverts : rotations de culture, le drainage, la mise en marché et commercialisation des grains, la gestion des mauvaises herbes et les céréales d’automne.



PUBLICITÉ

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici. https://lepointdevente.com/billets/colloquecereale

8 janvier

Recrutement et maintien en poste des travailleurs étrangers

Lieu : Victoriaville

Au menu : Par où commencer pour embaucher des travailleurs étrangers? Quelles sont les étapes à suivre sont quelques-unes des questions qui seront répondues.

Information : Cliquez ici pour vous inscrire.

10 janvier

Journée acéricole

Lieu : Victoriaville

Au menu : Divers sujets seront couverts, tels que l’installation de la tubulure, le choix d’un évaporateur, les propriétés du sirop, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4407

11 janvier

Journée acéricole

Lieu : Cap Santé



PUBLICITÉ

Au menu : Divers sujets seront couverts, tels que l’installation de la tubulure, le choix d’un évaporateur, les propriétés du sirop, etc.Information : 418 277-2558

14 au 16 janvier

Salon de l’agriculture

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Quelque 300 exposants dans quatre pavillons feront découvrir les nouveautés en équipements, machineries, semences, technologies, etc. Plusieurs conférences touchant à l’agriculture. Consultez la programmation à l’adresse suivante.

Information : 450 771-1226

14 janvier

Déjeuner-conférence « L’environnement, une préoccupation pour tous »

Lieu : Centre BMO, Saint-Hyacinthe

Au menu : Conférence prononcée par Jérôme Dupras, titulaire d’un doctorat en géographie et d’un postdoctorat en biologie, et membre du groupe Les Cowboys Fringants.

Information : [email protected] ou 450 771-1226.

15 janvier

Conférences du Bulletin des agriculteurs



PUBLICITÉ

Lieu : Centre des congrès de Saint-HyacintheAu menu : Trois conférenciers de renom s’adresseront au public. Robert Saik, agronome consultant, répondra à la question : comment nous alimenterons l’avenir? Le journaliste Jean-François Cliche parlera des médias grand public et de leur rapport difficile avec la science. Quant à Jean-Philippe Boucher du site Grainwiz, il donnera son avis par rapport aux prix des grains particulièrement volatils de cette année.Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.https://www.fourwav.es/view/1751/registration/

15 janvier

Gala Cérès

Lieu : Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Au menu : Gala dans lequel on rend hommage à un acteurimportant du monde agricole. Cette année, M. Réal Laflamme sera honoré.

Information : [email protected] ou 450 771-1226.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]